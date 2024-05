Nowe odkrycie w stolicy. Pozostałości przedwojennej Warszawy

Warszawa przed wojną. Co się stanie z odkopanymi murami?

Prace remontowe i rewitalizacyjne na Chmielnej prowadzone są pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W mediach społecznościowych MWKZ podał, co stanie się z odkopanymi murami:

- Obiekty, które nie wchodzą w kolizję z pracami budowlanymi, zostaną zabezpieczone i ponownie zasypane. Wszystkie znaleziska są dokumentowane - napisał MWKZ.

Inny pomysł na to mają natomiast mieszkańcy. W komentarzach do wpisu konserwatora zaroiło się od sugestii, by wyeksponować ruiny. Jak to jednak zrobić w przypadku starych piwnic?

Relikty przedwojennej Warszawy. Mieszkańcy sugerują ich wyeksponowanie

Jak ustaliła "Wyborcza", pozostałości piwnic znaleziono w miejscu, w którym do lat 40. XX w. istniał rząd kamienic nr 27, 29, 31 i 33.

- Na tyłach tej ostatniej w 1930 r. wybudowano pawilon kina Atlantic, zaprojektowany przez przez Jerzego Sosnowskiego i Juliusza Żórawskiego. Kamienice spłonęły w 1944 r. Po wojnie je rozebrano i poszerzono ten fragment ulicy Chmielnej, przesuwając na południe jej linię zabudowy. W efekcie powstał podłużny placyk przed kinem Atlantic - podało źródło.

Pod wpisem konserwatora pojawiły się komentarze, aby zamiast zasypywać obiekt, wyeksponować go poprzez przykrycie odkopanych miejsc szkłem. "Dlaczego nie zostawicie odkrytych fundamentów i nie przykryjecie szkłem?", zapytało konto o nazwie Strefa Mieszkańców.

- Wystarczyłoby spojrzeć na przedwojenne plany, aby zobaczyć, gdzie były zabudowania. Potem zaplanować wyeksponowanie ich pod szkłem. Dodatkowa atrakcja by była i pamiątka - skomentował jeden z internautów.