Na północ i wschód od Vari w Attyce znajduje się ponad 2000 rytów naskalnych wyrzeźbionych na marmurowych skałach. Datowane są one na VI wiek p.n.e. i zostały wykonane przez dawnych pasterzy.

Pradawne graffiti ujawnia prawdę o Akropolu

Wśród licznych rytów uwagę badaczy przykuł wyjątkowy ryt, który przedstawia rysunek świątyni z napisem "Hekatompedon". Naskalny obraz został podpisany przez niejakiego Mikona. Rysunek jest prostym szkicem budynku, lecz archeolodzy wskazują, że może on przedstawiać zaginioną świątynię.

Rysunek przedstawienia fasadę budynku z pięcioma kolumnami - jest to rzadkością w architekturze greckiej. Z kolei wystające elementy i poziome linie sugerują szkic dwustopniowej krepidomy (najniższa, widoczna część świątyni greckiej).

Badacze uważają, że Mikon był lokalnym pasterzem, który najprawdopodobniej zrobił niezwykłe graffiti podczas wypasania swoich stad. Wykorzystał w swojej twórczości starożytną wersję alfabetu greckiego, dzięki czemu można wydatować ryt na VI w. p.n.e.

