[To stanowisko] jest najstarszą obecnie znaną obecnością hominidów w Grecji i cofa znany zapis archeologiczny w kraju nawet o 250 000 lat. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy zgłosić to odkrycie, które pokazuje ogromne znaczenie naszego regionu dla zrozumienia migracji hominidów do Europy i ogólnie dla ewolucji człowieka" - powiedzieli trzej współdyrektorzy.

autorzy projektu, Panagiotis Karkanas z Amerykańskiej Szkoły Studiów Klasycznych w Atenach, Eleni Panagopoulou z greckiego Ministerstwa Kultury i Katerina Harvati, profesor paleoantropologii na Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech, w wypowiedzi dla Associated Press