Gwatemala: Archeolodzy odkryli zaginione ruiny Majów. Rozwiążą zagadki ich cywilizacji

Spektakularnego odkrycia dokonał międzynarodowy zespół archeologów, szukający pozostałości cywilizacji Majów w kotlinie Mirador w północnej Gwatemali.

Na powierzchni 650 mil kwadratowych znaleźli oni sieć około 1000 dawnych osad z rozwiniętą infrastrukturą budowli i dróg.

Naukowcy szacują, że znalezione pozostałości mają 2000 lat. Wskazują, że istniało w tym miejscu jedno z pierwszych państw Majów.

Odkrycie umożliwiła technologia laserowego mapowania terenu z powietrza, nazwana LiDAR. Swoje badania opisali w czasopiśmie Cambridge Core.



Zaginione ruiny cywilizacji Majów w wielkiej dżungli

Archeolodzy badali północny rejon Gwatemali w ramach Mirador Basin Project. Region ten już od dziesięcioleci znany jest z pozostałości kultury Majów, gdzie do tej pory odkryto m.in. pozostałości potężnego miasta. Jednak odkrycie całego państwa starożytnej cywilizacji może przyćmić wszystko, co do tej pory znaleziono w regionie.

Badacze przez lata wykonywali loty nad kotliną z użycie technologii mapowania laserem LiDAR. To rodzaj teledetekcji, polegająca na odbijaniu laserów od powierzchni w celu wygenerowania map opartych na czasie potrzebnym na powrót impulsów

do odbiornika. Pozwala dostrzec nawet zakopane ruiny czy pozostałości ukryte pod gęstą siecią roślin. Wraz z każdą operacją archeolodzy znajdowali kolejne pozostałości Majów, z czasem dostrzegając niezwykłą rzecz. Ruiny układały się w całą sieć prawie 1000 osad. Według badaczy pochodzą z preklasycznego okresu cywilizacji Majów i mają około 2000 lat.

Zdjęcie Mapa badanego terenu z zaznaczoną siecią osad, dróg i miast. kolorami zaznaczono typy roślinności: roślinność nizinną na niebiesko-zielono, a roślinność wyżynną na czerwono / Ancient Mesoamerica/ Vol. 33/2022 / domena publiczna

Badanie LiDAR ujawniło niezwykłą gęstość i dystrybucję stanowisk Majów skoncentrowanych w basenie krasowym Mirador-Calakmul, z których wiele jest bezpośrednio lub pośrednio połączonych rozległą siecią dróg treść artykułu opisującego odkrycie w Cambridge Core.

Nieznana wcześniej sieć rozciąga się aż na 650 mil kwadratowych. W jej osadach znaleziono także pozostałości wielkich piramid, boisk do gry w sporty starożytnych Majów czy skomplikowane systemy zarządzania wodą i kanałami. Wszystko to świadczy o wysokim stopniu scentralizowanej władzy. Co za tym idzie, wskazuje na to, że archeolodzy odkryli nowe pozostałości jednej z pierwszych przykładów większej państwowości Majów.



Możliwe poznanie tajemnic cywilizacji Majów

Odkrycie tak złożonej pajęczyny osad z potężnymi budowlami daje nowe spojrzenie na rozwój cywilizacji Majów w regionie kotliny. Prawdopodobnie osady mogły podlegać administracyjnemu panowaniu miasta El Mirador, stanowiącego jedne z większych skupisk kultury Majów w preklasycznym okresie. Znaleziona sieć osad wskazuje jednak, że sam region dookoła miasta musiał być bardziej rozwinięty i osady posiadały większą swobodę w tworzeniu miejscowej władzy.



Zdjęcie Miasto El Mirador odkryto jeszcze w XX wieku. Uznawane jest za jedno z najważniejszych miejsc rozwoju cywilizacji Majów. Nowe odkrycie może jednak świadczyć, że jego region był bardziej rozwinięty niż wcześniej zakładano i przypominał prawdziwe państwo / Geoff Gallice / Wikipedia

Archeolodzy Mirador Basin Project chcą kontynuować badania. Podejrzewają, że dżunglach północnej Gwatemali może kryć się jeszcze więcej zaginionych osad Majów. Jednak już dotychczasowe odkrycie w Gwatemali może pomóc rozwiązać sekrety początków cywilizacji Ameryki Południowej.

Szkielet starożytnej struktury politycznej i gospodarczej jako królestwo-państwo w okresie średniego i późnego okresy preklasycznego, to kusząca perspektywa badań w basenie krasowym Mirador-Calakmul treść artykułu opisującego odkrycie w Cambridge Core.