W północnej Hiszpanii archeolodzy ujawnili istnienie "najlepiej zachowanego paleolitycznego mieszkania na świecie". Ten pradawny dom mieścił się w jaskini La Garma w Kantabrii, a ostatni mieszkańcy żyli tu około 16 800 lat temu. Jak twierdzą naukowcy, przestrzeń domu wygląda niemalże identycznie, jak wtedy, gdy dawni domownicy opuścili to miejsce.

Odnaleziono niezwykłe prehistoryczne mieszkanie

Sama jaskinia została odkryta w 1995 roku i była zamieszkiwana przez ludzi w górnym paleolicie. Właśnie tutaj znajduje się jedna z najbardziej kompletnych kolekcji sztuki naskalnej w Europie. W trakcie wcześniejszych badań okazało się, że około 17 000 lat temu przy głównej komorze nastąpił duży obryw skalny, który zablokował wejście, jednocześnie pieczętując jej zawartość i tworząc niezwykłą kapsułę czasu.

Ówcześni ludzie przenieśli się do innych okolicznych jaskiń, o czym świadczą odnajdywane małe wysypiska odpadów kuchennych ze środkowej epoki kamienia, groby z epoki miedzi i brązu, czy grobowce z epoki żelaza i średniowiecza. Jednakże dopiero teraz wejście do wyjątkowej jaskini zostało odpieczętowane.

Jak podają naukowcy, komora ma około pięciu metrów kwadratowych powierzchni, a jej przestrzeń jest ograniczona przez stalagmity i kamienne bloki. Badacze podają, że rozrost stalagmitów "przymocował do ziemi konstrukcję wykonaną z patyków i skór, wspartą na pobliskiej półce w ścianie jaskini".

Natomiast pośrodku mieszkania znajduje się palenisko, wokół którego znajdowało się wiele prehistorycznych przedmiotów codziennego użytku — były to narzędzia służące do wykonywania artefaktów z kamienia, poroża i kości, które były wykorzystywane m.in. do obrabiania skór. Odnaleziono także igły, włócznie i "protoharpun". Do tej pory w sumie odkopano aż 4614 przedmiotów.

Oprócz "codziennych przedmiotów" archeolodzy odkryli także wiele pradawnych dzieł sztuki, w tym kość tura z wygrawerowanym wizerunkiem tego zwierzęcia i ludzkiej twarzy. Jak twierdzą naukowcy, jest to jedyny tego typu artefakt pochodzący z paleolitu, który kiedykolwiek odkryto w Europie. Ponadto w trakcie badań odkopano liczne wisiorki, z których większość wykonana była z kości żubrów, koni i jeleni.

Warto zauważyć, że w jaskini La Garma wciąż trwają prace archeologiczne, zatem w najbliższej przyszłości można spodziewać się kolejnych niezwykłych doniesień. Szczegóły będzie można poznać na planowanej na luty 2024 r. konferencji prasowej, która odbędzie się w hiszpańskim Narodowym Muzeum Archeologicznym.