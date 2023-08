Kapsuła czasu spod pomnika Tadeusza Kościuszki. W błocie ukryty był skarb

Skarb był po prostu bardziej ukryty niż się spodziewano.

Kiedy znalazłem to po raz pierwszy, pomyślałem: kurczę, byłoby wspaniale znaleźć to na scenie. Powiedział archeolog z West Point, Paul Hudson.

Kapsuła prawdopodobnie uległa uszkodzeniu

Prawdopodobnie materie organiczne, które zostały umieszczone w kapsule uległy rozkładowi. Do wnętrza dostała się wilgoć i być może osad. Jeżeli w skrzyni znajdowały się jakieś dokumenty, nie miały szans przetrwać w takich warunkach.

W ołowianej skrzynce znaleziono łącznie sześć srebrnych monet amerykańskich z lat 1795-1828 o wartości od jednego centa do jednego dolara oraz zabytkowy medal. W 1825 roku ukończono budowę Kanału Erie, w związku z czym wybito medal upamiętniający to wydarzenie, który później umieszczono w kapsule West Point. Budowa kanału trwała osiem lat, by finalnie połączyć rzekę Hudson w Nowym Jorku z Wielkimi Jeziorami.

Kapsuła została odnaleziona pod cokołem pomnika Tadeusza Kościuszki znajdującego się na terenie akademii. Skrzynia prawdopodobnie została tam umieszczona podczas ostatnich prac przy budowie pomnika w 1829 roku.

Władze uczelni przypuszczają, że skrzynia została umieszczona pod pomnikiem przez kadetów uczelni. Dokumenty potwierdzają, że w uroczystości poświęcenia pomnika brało udział pięciu kadetów, w tym przyszły generał Konfederacji Robert E. Lee, absolwent uczelni z 1829 roku.

Kapsuła czasu zostanie poddana kolejnym analizom oraz konserwacji.