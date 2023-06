Niemniej łowcy skarbów w 2006 roku weszli w posiadanie ornamentu hitlerowskiego orła, który zdobił krążownik Admiral Graf Spee - sąd uznał jednak w ubiegłym roku, że należy on do Urugwaju, w którego wodach został znaleziony. Prezydent Luis Lacalle Pou nie ukrywał, że to bardzo kłopotliwa "pamiątka" i zaproponował w ubiegłym tygodniu, żeby zmienić ją w symbol pokoju.



Przyszło nam do głowy, że ten symbol wojny może się przekształcić w symbol pokoju lub zjednoczenia, jak gołębica mówił w piątek prezydent Urugwaju.

Mówiąc wprost, zamierzał przetopić orła z brązu, który waży 350 kg i mierzy ponad 2 metry wysokości i wykorzystać materiał do uformowania gołębicy. Zająć miał się tym lokalny rzeźbiarz Pablo Atchugarry, który przyjął wyzwanie "transformacji nienawiści, wojny i destrukcji w symbol pokoju".



Wygląda jednak na to, że nic z tego, bo właśnie dowiadujemy się, że "w ciągu kilku godzin, które minęły od ogłoszenia decyzji, wystąpiła przytłaczająca większość ludzi, którzy jej nie podzielają", co zdaniem prezydenta oznacza, że projekt należy porzucić. Co zatem stanie się z orłem? Jeszcze nie wiadomo, ale warto przypomnieć, że kilka lat temu pojawił się pomysł wystawienia go na aukcji, który z miejsca wzbudził obawy, że wpadnie w ręce sympatyków nazistowskiej ideologii.