We wspomnianym systemie jaskiniowym w okolicy Johannesburga, stolicy Republiki Południowej Afryki, od momentu odkrycia w 1936 roku znaleźliśmy tak wiele szczątków australopiteków (w tym niemal kompletny szkielet nazwany przez jego odkrywcę Małą Stopą), że miejsce to zaczęło być nazywane "kolebką ludzkości". Do tej pory sądziliśmy jednak, że liczą one maksymalnie 2,8 mln lat, tymczasem nowe techniki datowania sugerują, że mogliśmy się pomylić o ponad milion i wskazują na blisko 4 mln lat.



Kolebka ludzkości liczy sobie blisko 4 mln lat

Oznacza to, że szczątki australopiteków z jaskiń Sterkfontein są starsze od najsłynniejszego znanego nam australopiteka, czyli Lucy, odkrytej 24 listopada 1974 roku w dolinie rzeki Auasz w Etiopii - wiek jej 47 zachowanych kości na podstawie zawartości izotopów argonu i potasu określono na ok. 3,2 mln lat.

Sterkfontein kryje więcej skamieniałości australopiteków niż jakiekolwiek inne miejsce na świecie. Ale trudno jest ustalić ich wiek (...) Ludzie patrzyli na skamieniałości zwierząt znalezione w pobliżu i porównywali wiek elementów jaskiniowych, takich jak nacieki i uzyskali szereg różnych dat. Nasze dane rozwiązują te kontrowersje. Pokazują, że te skamieliny są stare - znacznie starsze, niż początkowo sądziliśmy komentuje geolog i geofizyk Darryl Granger z Purdue University.

Co warto tu podkreślić, wiek Lucy został ustalony na podstawie datowania radiometrycznego pyłu wulkanicznego w glebie, w której szczątki zostały znalezione. Tyle że jaskinie są środowiskiem bardziej pierwotnym, gdzie pył wulkaniczny się nie dostaje, a tym samym wykorzystanie go do badań jest niemożliwe. To właśnie dlatego naukowcy określający wiek wapiennych jaskiń Sterkfontein musieli sięgnąć po inne metody, jak choćby badanie wieku obecnych na miejscu kalcytów, które wskazywały na 2-2,5 mln lat.



Kalcyt może jednak nabudowywać się na innych osadach, z czym zdaniem naukowców mieliśmy do czynienia w kolebce ludzkości, co doprowadziło do błędnego określenia wieku znalezionych tam szczątków australopiteków.



Zdaniem Darryla Grangera dobrze pokazują to szczątki tzw. Member 4, których wiek został przez jego zespół oszacowany na podstawie kamienia, z którym zostały niejako zintegrowane, a mówiąc precyzyjniej produktów rozpadu dwóch rzadkich izotopów, glinu-26 i berylu-10.



Na podstawie tych izotopów zespół ustalił, że wszystkie osady zawierające szczątki australopiteków liczą od 3,4 do 3,7 miliona lat. Oznacza to, że pochodzą z mniej więcej początku ery Australopithecus, a nie z jej końca, jak wcześniej sądzono, co zdaniem naukowców ma ogromne znaczenie dla naszego zrozumienia ewolucji człowieka i miejsca, jakie zajmuje w niej Kolebka ludzkości.