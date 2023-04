Podczas badań cmentarza znaleziono srebrne bransoletki, szpilki czy sprzączki do pasów, a nawet sztylet i części uprzęży dla koni. Oprócz tego było tam wiele przedmiotów codziennego użytku jak meble, czy przedmioty ceramiczne, szklane i metalowe.

Znaleziska zabezpieczane są przed zniszczeniem przez warunki atmosferyczne oraz badane z wykorzystaniem badań rentgenowskich i komputerowego obrazowania 3D.

Komu była poświęcona świątynia?

Według archeologów świątynia poświęcona była poświęcona bogu wojny Marsowi, na co wskazuje choćby odkryta statuetka z brązu przedstawiająca właśnie to bóstwo. Z kolei rzymska broń odnaleziona w rowie sugeruje, że miejsce to odwiedzane było przez rzymskich żołnierzy. Na miejscu znaleziono także figurki z terakoty, przedstawiające Wenus i boginie matki.

Przeznaczenie obiektu na razie jest jedynie przypuszczeniami archeologów. Na miejscu nie znaleziono żadnych inskrypcji ani większych posągów. Przyszłe badania przyniosą być może nowe odkrycia, pozwalające precyzyjnie powiązać obiekt kultu z bogiem lub bogami.

Eric Norde archeolog z holenderskiej agencji archeologicznej RAAP, który prowadzi wykopaliska w sanktuarium używanym przez rzymskich żołnierzy w pobliżu Zevenaar w Holandii uważa, że należy być ostrożnym z przypisaniem kultu wyłącznie Marsowi. Mówi, że rzymskie świątynie były często poświęcone kilku bóstwom.