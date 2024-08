Naukowcy nie mogą uwierzyć! Kolejna zagadka Stonehenge

Od ponad stulecia archeolodzy wiedzą, że niektóre kamienie w Stonehenge pochodziły z Walii i w jakiś sposób zostały przetransportowane na odległość około 200 km na miejsce postawienia neolitycznego pomnika. Nowe "zapierające dech w piersiach" analizy ujawniły jednak, że jeden z głównych megalitów konstrukcji wcale nie jest walijski, ale szkocki. Odkrycie to zostało opisane przez jednego z zaangażowanych naukowców jako "naprawdę szokujące", bo sugeruje, że ktoś znalazł sposób na przetransportowanie tego 6-tonowego głazu na odległość co najmniej 800 km!

A mowa o badaniach mineralogicznych przeprowadzonych na kamieniu znajdującym się w sercu Stonehenge, tzw. Altar Stone, który uważany jest za najważniejszy rytualnie kamień konstrukcji. Jak wyjaśniają badacze, fakt, że został przetransportowany przez prehistorycznych ludzi co najmniej z dzisiejszego Inverness, a potencjalnie z Orkadów, "nie tylko zmienia to, co myślimy o Stonehenge, ale zmienia wszystko, co myślimy o całym późnym neolicie.

To całkowicie zmienia relacje między populacjami neolitycznymi na całych Wyspach Brytyjskich. To odkrycie jest piękne i niezwykłe i będzie dyskutowane przez dziesięciolecia... Zapiera dech w piersiach komentuje dla The Guardian honorowy pracownik naukowy w University College London (UCL) i jeden z ekspertów stojących za badaniem, Rob Ixer.