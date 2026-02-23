Znalezisko datowane jest na okres między 800 a 1000 rokiem naszej ery i znajduje się w regionie Natá District, około 200 kilometrów na południowy zachód od Panama City. Co ciekawe, grobowiec został pierwotnie zidentyfikowany już podczas prac prowadzonych na tym stanowisku w 2009 roku, kiedy to wykryto wysokie stężenie materiałów ceramicznych i fragmentów metalu.

Złoto, symbole i status społeczny

Dopiero niedawno badacze zdecydowali się jednak na wykopaliska, które ujawniły centralnie pochowaną postać, złożoną w towarzystwie kilku innych osób i dużej ilości darów grobowych. Jest ona otoczona szeregiem prestiżowych przedmiotów, które świadczą o jej wysokim statusie w hierarchii społeczno-politycznej społeczności, jak złote bransolety, kolczyki oraz ozdobne pektorały.

Rozwiń

Badacze podkreślają wysoki poziom metalurgicznego rzemiosła, obróbka złota wskazuje na zaawansowaną kontrolę nad materiałem i rozwiniętą tradycję artystyczną, istniejącą w regionie na długo przed kontaktem z Europejczykami. A nie zabrakło też misternie wykonanej ceramiki z ikonografią związaną z lokalną tradycją artystyczną - można tu dostrzec m.in. nietoperze i krokodyle, czyli zwierzęta często pojawiające się w symbolice dawnych kultur obszaru dzisiejszej Panamy.

Nekropolia elit sprzed 200 lat

Co ciekawe, El Caño od prawie dwóch dekad pozostaje aktywnym stanowiskiem badawczym i nowy grobowiec jest jednym z dziewięciu podobnych odkrytych w kompleksie, ale naukowcy zwracają uwagę na jego wyjątkową "zawartość". Powtarzalność pochówków w tym miejscu sugeruje, że służyło ono jako cmentarz dla lokalnych elit, czyli osób o wysokim statusie społecznym i politycznym, przez około dwa stulecia.

Archeolodzy odkryli skarby sprzed 1000 lat. Nawet dziś robią wrażenie Ministerio de Cultura de Panamá domena publiczna

Specjaliści podkreślają także, że układ artefaktów wokół ciała wskazuje na silne znaczenie hierarchii społecznej w tej kulturze, ich zdaniem odgrywała ona ważną rolę również w wierzeniach dotyczących życia po śmierci. Naukowcy łączą kulturę El Caño z szerokimi sieciami wymiany obejmującymi przesmyk międzykontynentalny Ameryki Środkowej. Obecność wyrafinowanych wyrobów złotniczych w wielu grobach sugeruje zaś rozwiniętą wiedzę technologiczną i handlową.

Jak podkreśla Ministerstwo kultury Panamy, odkrycie ma ogromne znaczenie dla rekonstrukcji historii regionu sprzed epoki kolonialnej. Każdy kolejny grobowiec dostarcza nowych informacji o strukturze społecznej, wierzeniach i sztuce ludów zamieszkujących ten region ponad 1000 lat temu.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press