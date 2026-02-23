Niewiarygodne odkrycie. 1000-letni grobowiec wypełniony złotem
Archeolodzy prowadzący badania w El Caño Archaeological Park (Panama) dokonali niezwykłego odkrycia. Zidentyfikowali starożytny grobowiec sprzed ponad tysiąca lat, w którym złożono szczątki człowieka wysokiej rangi, pochowanego w otoczeniu złotych ozdób i ceramiki.
Znalezisko datowane jest na okres między 800 a 1000 rokiem naszej ery i znajduje się w regionie Natá District, około 200 kilometrów na południowy zachód od Panama City. Co ciekawe, grobowiec został pierwotnie zidentyfikowany już podczas prac prowadzonych na tym stanowisku w 2009 roku, kiedy to wykryto wysokie stężenie materiałów ceramicznych i fragmentów metalu.
Złoto, symbole i status społeczny
Dopiero niedawno badacze zdecydowali się jednak na wykopaliska, które ujawniły centralnie pochowaną postać, złożoną w towarzystwie kilku innych osób i dużej ilości darów grobowych. Jest ona otoczona szeregiem prestiżowych przedmiotów, które świadczą o jej wysokim statusie w hierarchii społeczno-politycznej społeczności, jak złote bransolety, kolczyki oraz ozdobne pektorały.
Badacze podkreślają wysoki poziom metalurgicznego rzemiosła, obróbka złota wskazuje na zaawansowaną kontrolę nad materiałem i rozwiniętą tradycję artystyczną, istniejącą w regionie na długo przed kontaktem z Europejczykami. A nie zabrakło też misternie wykonanej ceramiki z ikonografią związaną z lokalną tradycją artystyczną - można tu dostrzec m.in. nietoperze i krokodyle, czyli zwierzęta często pojawiające się w symbolice dawnych kultur obszaru dzisiejszej Panamy.
Nekropolia elit sprzed 200 lat
Co ciekawe, El Caño od prawie dwóch dekad pozostaje aktywnym stanowiskiem badawczym i nowy grobowiec jest jednym z dziewięciu podobnych odkrytych w kompleksie, ale naukowcy zwracają uwagę na jego wyjątkową "zawartość". Powtarzalność pochówków w tym miejscu sugeruje, że służyło ono jako cmentarz dla lokalnych elit, czyli osób o wysokim statusie społecznym i politycznym, przez około dwa stulecia.
Specjaliści podkreślają także, że układ artefaktów wokół ciała wskazuje na silne znaczenie hierarchii społecznej w tej kulturze, ich zdaniem odgrywała ona ważną rolę również w wierzeniach dotyczących życia po śmierci. Naukowcy łączą kulturę El Caño z szerokimi sieciami wymiany obejmującymi przesmyk międzykontynentalny Ameryki Środkowej. Obecność wyrafinowanych wyrobów złotniczych w wielu grobach sugeruje zaś rozwiniętą wiedzę technologiczną i handlową.
Jak podkreśla Ministerstwo kultury Panamy, odkrycie ma ogromne znaczenie dla rekonstrukcji historii regionu sprzed epoki kolonialnej. Każdy kolejny grobowiec dostarcza nowych informacji o strukturze społecznej, wierzeniach i sztuce ludów zamieszkujących ten region ponad 1000 lat temu.