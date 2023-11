Z ziemi na terenie dawnego Gimnazjum Piastowskiego w Brzegu archeolodzy wydobyli kolejny niesamowity ślad z przeszłości miasta. Jest nim drewniany rurociąg sprzed 500 lat, który znajdował się zaledwie metr pod obecną powierzchnią gruntu. Archeolodzy wstępnie stwierdzili, że obiekt datowany jest na XVI wiek. Co ciekawe, nie jest to pierwsze tego typu niezwykłe odkrycie dokonane w ostatnim czasie w tym mieście.

Jak tłumaczą władze miasta, dawne Gimnazjum Piastowskie to jeden wielki plac budowy. Jednak wykopaliska jak nigdy nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców, a to ze względu na bardzo ciekawe dokonane tam ostatnie odkrycia, które pięknie wpisują się w bogatą historię tego miasta.

Reklama

Zdjęcie Odkryty w Brzegu drewniany rurociąg / Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu / materiały prasowe

W Brzegu odkryto drewniany rurociąg sprzed 500 lat

W miejscu Gimnazjum Piastowskiego ma powstać Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, które będzie podlegać pod Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. W trakcie prowadzonych prac, odkryto tam już 200-letnią monetę, jeszcze starszą chińską porcelanę, średniowieczny bruk oraz pozostałości domów profesorów z gimnazjum.

W przypadku drewnianego rurociągu, będzie z nim mały problem. W miejscu odkrycia ma bowiem powstać parking dla odwiedzających przyszłe Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. — Na pewno będziemy chcieli wyeksponować fundamenty dawnych domów profesorskich. Będą przykryte zbrojonym szkłem i podświetlone — mówi Dariusz Byczkowski, dyrektor MPŚ. W przypadku rurociągu, dyrektor MPŚ ma nieco inny plan. — W takiej sytuacji chodziłoby o wydobycie fragmentu rurociągu i włączenie go do prezentowanych materiałów. Z ostatecznymi decyzjami poczekamy do czasu zakończenia prac archeologicznych w tym miejscu — dodał.

Historia miasta w Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów

Muzealnicy, przy okazji nowego odkrycia, chcą przybliżyć mieszkańcom historię zaopatrzenia miasta w wodę. Wiadomo, że wiele wieków temu mieszkańcy brali wodę prosto z Odry. Rurociąg był wykonany z drewna sosnowego i świetnie się sprawdzał.

— Jeszcze w XII/XIII wieku była ona na tyle czysta, że nadawała się bezpośrednio do spożycia, jednak ukształtowanie terenu utrudniało jej dostarczanie do wyżej położonych części Brzegu. Zaszła więc potrzeba budowy studzien, których głębokość wynosiła maksymalnie tylko do 4 metrów. (...) Niestety płytkie studnie szybko się zamulały, pogarszając jakoś wody i trzeba było budować kolejne — czytamy w informacji przygotowanej przez Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Rurociąg doprowadzał wodę z Odry do centrum miasta

Co ciekawe, jak podają władze miasta, budowa wodociągów rozpoczęła się w XIV wieku. Prace nadzorował rurmistrz. Pod koniec XV wieku na zlecenie rodziny książęcej powstał rurociąg. Wówczas to za jego pomocą woda z Odry płynęła do rynku, a stamtąd do zamku i miejskich browarów.

Muzealnicy dodali, że oprócz tego rurociągu, kolejny powstał dzięki księciu Fryderykowi II w 1527 roku. Woda w końcu mogła płynąć ze żwirowni w Krzyżowicach do stawu poza murami miasta, na wysokości bramy Starobrzeskiej i Małujowickiej.