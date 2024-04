Nowe odkrycie w Australii wskazuje na rozwój dawnej cywilizacji

Ślady Aborygenów sprzed nawet 3000 lat

Archeolodzy natknęli się na 82 kawałki ceramiki podczas wykopalisk na wyspie Lizard Island przy najbardziej wysuniętej na północ części Australii — Far North Queensland. Wszystkie te archeologiczne skarby datowane mają 2000-3000 lat i są starsze niż Imperium Rzymskie czy Perskie.

Według autorów znaleziska stanowią pozostałości kultury Aborygenów australijskich, rdzennego ludu Australii. Wcześniej archeolodzy znajdowali na Lizard Island np. fragmenty ryb, które miały ślady przygotowania przez człowieka. Zidentyfikowali je właśnie jako ślady Aborygenów, których przodkowie przybyli na kontynent z regionu Azji południowo-wschodniej.

Elemnty ceramiki z Lizard Island są najstarszymi jakie znaleziono na kontynencie australijskim. To odkrycie ma ogromne znaczenie w zrozumieniu zaawansowania kultury antycznych Aborygenów australijskich. Do teraz dominuje przekonanie, że ci nie potrafili oni w ogóle tworzyć ceramiki i nie posiadali do tego odpowiedniej technologii. Przez dekady uważano, że pierwsze wyroby ceramiczne przybyły na kontynent australijski wraz z Europejczykami, co jest obalane dzięki odkryciom z ostaniach lat.