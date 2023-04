Meksykański Instytut Antropologii i Historii przestrzega przed zwiedzaniem jednej z objazdowych wystaw mumii. Ma to związek z niebezpiecznymi grzybami, które znajdują się w szczątkach i które potencjalnie mogą zainfekować zwiedzających oraz obsługę danego muzeum.

Instytut przekazał za pośrednictwem AP News: "Z niektórych opublikowanych zdjęć wynika, że przynajmniej jedne z wystawionych zwłok, które zostały zbadane przez instytut w listopadzie 2021 r., wykazuje oznaki rozprzestrzeniania się możliwych kolonii grzybów [...] Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że nadal są one eksponowane dla zwiedzających bez zabezpieczeń przed zagrożeniami biologicznymi [...] Wszystko to powinno być dokładnie zbadane, aby sprawdzić, czy są to oznaki ryzyka dla dziedzictwa kulturowego, a także dla tych, którzy się nimi zajmują i przychodzą je zobaczyć".

Eksperci obawiają się, że szklane gabloty, w których są przechowywane mumie, są nieszczelne, przez co zarodniki grzybów mogą przedostawać się do ogólnodostępnych przestrzeni. Jak twierdzi Instytut, mają zostać przeprowadzone szczegółowe analizy w tej materii.