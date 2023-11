W Szprotawie natrafiono na wyjątkowe znalezisko. Prace archeologiczne prowadzono w zasięgu dawnej parceli mieszczańskiej, położonej przy jednej z głównych ulic łączących plac rynkowy z Bramą Głogowską, która niestety nie zachowała się do dziś (w 1826 roku brama, została rozebrana razem z sąsiadującymi budynkami, a w 1832 roku teren został wysadzony pod budowę nowego mostu).

Kopiesz sobie, a tu bezcenny skarb!

A mowa o 100-150 monetach, które w ramach wstępnych prac, zostały sklasyfikowane jako szerokie brakteaty śląskie. Te wybijane były w latach 1250-1300 i były w użytku do połowy XIV wieku, kiedy to zostały wyparte przez grubsze kwartniki. To monety o dużym znaczeniu naukowym, bo jest ich relatywnie mało - nie tylko były bite przez zaledwie 50 lat, ale i co pół roku ściągane z rynku i wymieniane na nowe.



Reklama

Stan zachowania brakteatów z nowego odkrycia został oceniony jako dobry, ale jako że zawierają duży procent srebra, to na powierzchni monet obecna jest delikatna zielonkawa patyna. Bardzo ciekawy jest też sposób ukrycia monet, bo zdaniem badaczy z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia.



Część odkrytych monet była celowo ułożona w stosy w kształcie niewysokich walców, o czym świadczy ciasne obwiązanie materiałem, które miało zapobiegać rozsypaniu. Stosy razem z luźnymi egzemplarzami zostały schowane w sakiewce, a następnie płytko zakopane - badacze zakładają, że mogła to być tak zwana gotówka podręczna należąca do zamożnej osoby.

Jak wyjaśnia jednak we wpisie na Facebooku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, w przypadku depozytów pieniężnych nieodzownym pytaniem jest, kto dokonał ukrycia, kiedy i dlaczego to zrobił. Naukowcy postarają się w najbliższym czasie na nie odpowiedzieć, choć ze względu na wiek znaleziska, będzie to zadanie bardzo trudne.