Archeolodzy odsłonili system skalnych szybów i komór pogrzebowych wykutych w skale. Architektura wskazuje na pochodzenie z okresu około 2686-2181 p.n.e., jednak historia miejsca okazała się znacznie bardziej złożona. Warstwy wypełniska w szybach sugerują, że grobowce były ponownie używane w późniejszych epokach, a konkretnie w Okresie Pierwszego Okresu Przejściowego oraz w Średnim Państwie. Badacze podkreślają, że zmiany w układzie kamiennych blokad, depozytach pogrzebowych i rozmieszczeniu artefaktów pokazują kolejne fazy użytkowania kompleksu.

160 naczyń ceramicznych z hieratycznymi inskrypcjami

W dwóch komorach odkryto około 160 naczyń ceramicznych. Większość pochodzi ze Starego Państwa i zachowała się w niemal nienaruszonym stanie. Na wielu dzbanach widoczne są zapisy wykonane pismem hieratycznym, czyli kursywną formą staroegipskiego pisma używaną w administracji. Analiza wskazuje, że naczynia mogły zawierać płyny i ziarna, które stanowiły wyposażenie grobowe mające zapewnić pożywienie zmarłym w życiu pozagrobowym. Co ciekawe, rozmieszczenie dzbanów sugeruje planowany system przechowywania, a nie przypadkowe złożenie darów.

Rozwiń

Ślady późniejszego powrotu do nekropolii

Na dziedzińcu kompleksu znaleziono artefakty datowane na okres Średniego Państwa (ok. 2055-1650 p.n.e.). Wśród nich były przedmioty z miedzi stopowej, alabastrowe pojemniki na kosmetyki, naszyjniki z paciorków oraz amulety ochronne. Obecność tych obiektów wskazuje, że grobowce były ponownie wykorzystywane wiele wieków po pierwszych pochówkach, co potwierdza ciągłość rytuałów pogrzebowych w regionie.

Qubbet el Hawa od dawna była jednym z najważniejszych cmentarzysk starożytnego Asuanu. Wzgórze górujące nad pierwszą kataraktą Nilu kryje grobowce gubernatorów i urzędników zarządzających południową granicą państwa faraonów. Pochówki w tym miejscu obejmują okres od Starego Państwa aż po epokę grecko-rzymską. Nowe odkrycia wzbogacają wiedzę o praktykach pogrzebowych starożytnego Egiptu i pokazują, jak kolejne pokolenia adaptowały starsze struktury grobowe do własnych rytuałów.

Naukowcy dokumentują obecnie architekturę, inskrypcje ceramiczne i drobne artefakty. Planowane są dalsze wykopaliska w sąsiednich sektorach nekropolii, które mogą ujawnić więcej informacji o zmianach zwyczajów pogrzebowych w południowym Egipcie na przestrzeni tysiącleci.

Sagrada Família to najwyższy kościół świata. Budowa trwała 144 lata © 2026 Associated Press