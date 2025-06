W starożytnym Gordionie, legendarnej stolicy królestwa Frygii, archeolodzy odkryli nienaruszony królewski grób, który może należeć do bliskiego krewnego króla Midasa. Co czyni to znalezisko jeszcze bardziej wyjątkowym, jest to pierwszy znany przypadek kremacji w kulturze frygijskiej. O odkryciu poinformował turecki minister kultury i turystyki Mehmet Nuri Ersoy, który powiedział podczas konferencji, że "grób dostarcza unikalnych informacji o rytuałach pogrzebowych, tradycjach i strukturze społecznej Frygów".