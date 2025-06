Naukowcy niemal od zawsze spierają się, kto naprawdę napisał Biblię. Teksty były wielokrotnie przepisywane, redagowane i kompilowane, pozostawiając niewiele wskazówek co do pierwotnych autorów. Pomimo wysiłków teologów i akademików, autorstwo wielu ksiąg Starego Testamentu wciąż pozostawało niepewne - przełom przynosi sztuczna inteligencja. Zaczęło się jednak nieco inaczej, kiedy Shira Faigenbaum-Golovin, adiunkt matematyki na Duke University, w 2010 r. zaczęła badać hebrajskie inskrypcje na ceramicznych fragmentach z VI w. p.n.e.

Wykorzystując narzędzia matematyczne i statystyczne do ustalania autorstwa napisów, wspólnie z archeologiem Israelem Finkelsteinem porównywali styl i kształt liter wyrytych na poszczególnych fragmentach. Doszli wtedy do wniosku, że mogą one dostarczyć cennych wskazówek co do datowania tekstów biblijnych i zaczęli tworzyć obecny zespół, który mógłby pomóc w analizie tych tekstów. W badania zaangażowani byli specjaliści z różnych dziedzin: archeolodzy, bibliści, fizycy, informatycy i matematycy z instytucji w Izraelu, Francji i USA. Redakcyjna historia Biblii okazała się jednak wyjątkowo złożona, wiele fragmentów to bardzo krótkie urywki - zaledwie kilka wersetów - często przekształcanych przez kolejnych redaktorów.