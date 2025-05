Egipska misja archeologiczna pracująca w rejonie nekropolii Dra Abu El-Naga w zachodnim Luksorze ogłosiła odkrycie trzech grobowców mężów stanu pochodzących z epoki Nowego Państwa (1550-1070 p.n.e.). Odkrycia dokonano podczas trwającego sezonu wykopalisk, a jego ogłoszenie zbiegło się w czasie z przygotowaniami do otwarcia Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie, które przechowywać będzie ponad 100 tys. artefaktów pochodzących z bogatego dziedzictwa starożytnego Egiptu

To odkrycie, dokonane czysto egipskimi rękami, odzwierciedla wielkie możliwości egipskiego personelu archeologicznego w dokonywaniu odkryć jakościowych na poziomie międzynarodowym - powiedział minister Fathi.

Jeden z najciekawszych odkrytych grobowców należał do Amum-em-Ipeta z czasów Ramessydów, urzędnika pracującego w majątku boga Amona. Jest on w dużej mierze zniszczony, ale zachowały się malowidła przedstawiające m.in. ceremonię pogrzebową i ucztę. Grobowiec zaczyna się od niewielkiego dziedzińca, który prowadzi do wejścia i kwadratowej sali zakończonej niszą, której zachodnią ścianę niestety zniszczono w wyniku późniejszych prac budowlanych.