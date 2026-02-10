Archeolodzy badający jaskinię Cougar Mountain oraz pobliskie jaskinie Paisley zgromadzili bogaty zbiór narzędzi i materiałów organicznych wykonanych z co najmniej z 15 różnych gatunków. Należały do naszych przodków żyjących w Stanach Zjednoczonych kilkanaście tysięcy lat temu i tylko dzięki wyjątkowo suchym warunkom panującym w jaskiniach zachowały się do dziś - nawet włókna, drewno i skóra, czyli materiały, które zazwyczaj ulegają rozkładowi.

Pośród nich znajdowały się dwa fragmenty zwierzęcej skóry połączone cienkim sznurkiem z włókien, które są zdaniem badaczy najstarszym dowodem szycia skóry. Datowanie radiowęglowe wykazało, że powstały pomiędzy 12 900 a 11 700 lat temu, czyli w okresie młodszego dryasu - chłodnej fazy końca ostatniego zlodowacenia. To niepozorne odkrycie może zmienić sposób, w jaki postrzegamy codzienne życie pierwszych mieszkańców Ameryki.

Rozwiń

Szycie u schyłku epoki lodowcowej

Na powierzchni skóry widać wyraźne ślady szycia, co wskazuje, że przedmiot mógł być częścią odzieży, obuwia lub elastycznej osłony. W tym samym regionie odkryto wcześniej igły z kości z misternie wykonanymi oczkami - jedne z najstarszych znanych w Ameryce Północnej. Wszystko to razem tworzy obraz społeczności, która nie tylko potrafiła przetrwać w surowym klimacie, ale także posługiwała się rozwiniętą techniką krawiecką.

Zespół badawczy odkrył także różnorodne sznurki i plecionki z włókien roślinnych o różnych grubościach i splotach. Niektóre z nich sugerują zastosowanie w sieciach, torbach czy matach. W jaskiniach Paisley znaleziono też pasek króliczego futra z zachowaną sierścią, który przypomina tradycyjne odzienia ze skór tych zajęczaków używane jeszcze w XIX wieku przez plemiona Northern Paiute. Łączyły one setki małych skór futrzanych w ciepłe płaszcze i spódnice, możliwe więc, że już 13 tys. lat temu ludzie w Oregonie stosowali podobne techniki.

Klimat, który zmuszał do działania

Na sąsiednich stanowiskach archeolodzy odkryli ogromne paleniska, w których znajdowało się ponad 14 tys. króliczych kości i niemal żadne inne. To ślady zbiorowych polowań z użyciem sieci, podczas których grupy myśliwych zaganiały zwierzęta do wąskich przejść, by potem wykorzystać zarówno mięso, jak i futro.

Archeolodzy podkreślają, że kluczowy jest tu kontekst klimatyczny, bo w czasie młodszego dryasu temperatury gwałtownie spadły, a zimne wilgotne środowisko wymagało ciepłej dobrze dopasowanej odzieży. Po ociepleniu klimatu około 11 tys. lat temu ciężkie skóry stopniowo zastępowały lżejsze tkaniny roślinne, a igły z kości znikały z zapisu archeologicznego.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press