Badania archeologiczne prowadzone są na nekropolii znajdującej się między Prowadią a Vetrino w północno-wschodniej Bułgarii. Naukowców zaskoczyły kamienne struktury odkryte w środku jednego z kopców grobowych.

Tajemnica wielkiego grobowca

Jak wskazują archeolodzy, nekropolia datowana jest na epokę rzymską z okresu II-III w. n.e. Okazało się, że kurhan był pochówkiem kremacyjnym in situ.

Jedną z tajemnic kopca jest to, dlaczego kurhan nie powstał na wzgórzu, lecz na jego zboczu. Kolejną zagadką jest to, że kopiec grobowy z okresu rzymskiego jest niemal identyczny pod względem konstrukcji do kurhanu z wcześniejszej epoki brązu, który został odnaleziony w tym rejonie.

Jak się okazuje, że kurhan z okresu rzymskiego został wybudowany w kilku fazach. W pierwszej kopiec pokryty był warstwą białych drobnych skał. Dalej całość została poszerzona i uszczelniona ponownie białym kamieniem. Potem we wnętrzu utworzono tajemnicze kamienne konstrukcje oraz dół, który wkopano poniżej poziomu gruntu. W dole znajdowało się łóżko wraz z ciałem, które zostało spalone. Potem całość została ponownie zasypana.

W środku odnaleziono liczne naczynia ceramiczne i szklane, a także różnego rodzaju przedmioty z żelaza i brązu. Odkopano także kilka monet, które miały być wykorzystane przez zmarłego w zaświatach - zostały one wrzucone do grobu dopiero w trakcie jego zasypywania. Jedna z nich została wybita w czasach rzymskiego cesarza Antoninusa Piusa, pozostałe zaś pochodziły z czasów dynastii Sewerów.

Odkopali rzymski rydwan. Wielkie odkrycie w Bułgarii

W tym samym kurhanie archeolodzy natrafili na wyjątkowy starożytny obiekt, jakim jest rzymski dwukołowy rydwan. Co ciekawe, został on zakopany wraz z koniem i ceramiką. Naukowcy wskazują, że obiekt ten jest bardzo dobrze zachowany. Stwierdzają również, że z dużą dawką prawdopodobieństwa uda się go w całości zrekonstruować.

Kolejną niespodzianką jest to, że kopiec od południowej strony otoczony był kopulastymi eliptycznymi kamiennymi konstrukcjami (są to wspomniane wcześniej tajemnicze konstrukcje). Zostały one posadowione blisko siebie, zaś ich przeznaczenie jest absolutną tajemnicą. Kilka z nich zostało rozkopanych, lecz nic w nich nie odnaleziono. Badacze są zgodni, że jeszcze takich konstrukcji nie widzieli.

Niestety udokumentowano także, że główna komora grobowa została splądrowana we wcześniejszych wiekach. Dlatego też nigdy nie dowiemy się, jakie skarby mogły się kryć we wnętrzu tajemniczego kurhanu.