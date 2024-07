Nie każdy może o tym wiedzieć, ale na obszarze Kazachstanu można znaleźć olbrzymią liczbę stanowisk archeologicznych ujawniających tajemnice starożytnych cywilizacji. Kraj ten przez wiele dekad był wręcz pomijany w kontekście szeroko zakrojonych badań przeszłości. Jednakże w ostatnich latach to się zmienia, czego skutkiem jest odkrycie wielu wyjątkowych miejsc, które niemal wywracają naszą utartą wiedzę dotyczącą historii tego regionu.

Odnaleziono niezwykłą kamienną twarz. Zmieni naszą wiedzę?

W północnym Kazachstanie w regionie Akmola w trakcie rutynowych ekspertyz, pracownicy Regionalnego Wydziału Sytuacji Nadzwyczajnych natknęli się na starożytną płaskorzeźbę wyrytą w skale.

Reklama

Przybyli na miejsce archeolodzy byli zaskoczeni znaleziskiem. Stwierdzili, że obecnie ciężko przypisać kamienną twarz do konkretnej epoki, lecz sugerują, że może być ona datowana na epokę brązu. Jednakże część badaczy nie zgada się z tym i sądzi, że trzeba płaskorzeźbę przypisać późniejszemu okresowi tureckiemu.

Specjaliści wskazują, że podobne tajemnicze wizerunki z epoki brązu odnaleziono do tej pory zarówno w Azji Środkowej, jak i Europie Wschodniej. Ponadto podobne ryty są dokumentowane w południowej Syberii (datowane są na wczesną epokę żelaza) oraz na stepach euroazjatyckich, kiedy to na tych ziemiach rozprzestrzeniała się w średniowieczu kultura turecka.

- To dla nas wielka satysfakcja, że możemy dokonać tak ważnego odkrycia, będąc jednocześnie zaangażowanym w nasze podstawowe obowiązki. Co więcej, wierzę, że to osiągnięcie będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na nasz region, ale także na cały kraj - powiedział Aset Zhangozhin, szef Departamentu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w rejonie Sandyktau.

Obecnie trwają szczegółowe analizy płaskorzeźby, które mają ujawnić więcej szczegółów. Nie wiadomo, czy ryt ma przedstawiać jednego z pradawnych bogów, czy jest może wizerunkiem żywej osoby (osoby z arystokracji, wodza, króla). Jednakże badacze zwracają uwagę na smukłą twarz i drobne usta, co może sugerować, że płaskorzeźba może przedstawiać kobietę.

Kolejne prehistoryczne odkrycia w Kazachstanie

Kilkadziesiąt kilometrów na wschód od kamiennej twarzy inny zespół archeologów na jednym ze stanowisk badawczych odkrył dużą liczbę rzadkich i cennych artefaktów. W kompleksie Koktas znajduje się ponad 20 pradawnych kurhanów o różnej wielkości.

Jednym z ważniejszych odkryć jest odnalezienie dużego grotu włóczni, który został wykonany z brązu i jest datowany na okres od połowy XIII do VIII wieku p.n.e. Ma być on wytworem kultury Sargarina-Aleksjewa. Badacze wskazują, że grot jest unikalny w skali całego regionu.

Ponadto odnaleziono tu wyjątkowo zdobione naczynia ceramiczne, część z ornamentów została stworzona przy użyciu paznokci. Odkopano także starożytne budynki i kopalnie służące w pozyskiwaniu i przetwarzaniu rudzi miedzi - mają one aż 3500 lat. W tym samym kompleksie natrafiono także na liczne ludzkie i zwierzęce pochówki, datowane na podobny okres. Obecnie trwają szczegółowe analizy wszystkich znalezisk.