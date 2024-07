Wielowiekowe rekiny polarne mogą skrywać sekret dłuższego życia

Jak wyjaśnia Ewan Camplisson w swoim nowym badaniu, zaprezentowanym niedawno na dorocznej konferencji Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej, analizy aktywności pięciu enzymów metabolicznych w zakonserwowanej tkance mięśniowej rekina grenlandzkiego sugerują, że tempo metabolizmu rekinów może nie zwalniać wraz z wiekiem, co może pomóc wyjaśnić, dlaczego żyją tak długo. Bo nie dotyczy to większości zwierząt, w tym ludzi - nasz metabolizm człowieka zwalnia w późniejszych latach życia, co może przyczyniać się do niezdrowego przyrostu masy ciała, a ten do problemów zdrowotnych.

W przypadku większości gatunków można się spodziewać, że w miarę starzenia się zwierzęcia aktywność tych enzymów będzie się zmieniać. Niektóre z nich z czasem wykażą redukcję, ponieważ mogą zacząć zawodzić lub ulegać degradacji, podczas gdy inne następnie kompensują to i zwiększają aktywność, aby mieć pewność, że zwierzę nadal wytwarza wystarczającą ilość energii twierdzi.

Potrzebne kolejne badania

U badanych przez niego rekinów polarnych, których wiek szacowano na 60-200 lat, nie stwierdzono znaczących różnic w aktywności enzymów. Oczywiście 200 lat może być dla tego gatunku dopiero "średnim wiekiem", więc może to nie dotyczyć okresu, w którym osiągnie trzeci lub czwarty wiek życia. Oznacza to próbę zidentyfikowania starszych osobników oraz analizy większej liczby enzymów, aby sprawdzić, czy i jak zmieniają się one w miarę starzenia się rekinów.

Naukowcy podkreślają też, że w przypadku rekinów ich długowieczność jest jednak mieczem obosiecznym, bo przez nią nie są w stanie sprawnie adaptować się do szybko zmieniających się warunków środowiskowych. Gatunek ten, uznawany przez Światową Unię Ochrony Przyrody za "bliski zagrożenia", może nie przystosować się do zmian klimatu, zanieczyszczenia morza i innych czynników stresogennych.