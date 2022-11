Badacze z Universita per Stranieri di Siena odkopali 24 posągi w sieci dawnych łaźni w San Casciano dei Bagni, niedaleko Sieny. Znaleziska zachowały się w bardzo dobrym stanie w warstwach błota pod basenami wody termalnej. Obok posągów odnaleziono również 5000 monet ze złota, srebra i brązu.

Część posągów przedstawia całe ciała bóstw, z kolei inne reprezentowały fragmenty ludzkiego ciała i prawdopodobnie były ofiarowane bogom podczas ceremonii uzdrawiania. Jak powiedział Massimo Osanna z włoskiego Ministerstwa Kultury: - To prawie prześwietlenie ludzkiego wnętrza od płuc do jelit. Są uszy i inne części anatomiczne, takie jak ręce, Tak więc wszystkie te rzeczy, które lecznicze wody i interwencja bóstw byłyby w stanie uratować.

Obszar ten zasilany jest przez źródła geotermalne o temperaturze 42 stopni Celsjusza. Wody te były wykorzystywane już przez Etrusków do dostarczenia jej do kompleksu Balnea Clusinae. Jak mówi legenda, miejsce to zostało założone przez etruskiego króla Chiusi, chociaż naukowcy uważają, że kompleks powstał w III w. p.n.e.

Uważa się, że Etruskowie byli pierwszym mocarstwem w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Pochodzili oni z północnej i środkowej części obecnych Włoch. Zostali pokonani przez Rzymian w wyniku wojny trwającej przez cały I i II wiek p.n.e.

Nowoodkryte posągi przedstawiały grecko-rzymskich bogów, tj. Apollo i Igea (bogini zdrowia), które nosiły inskrypcje zarówno w języku etruskim, jak i w łacinie. Ten szczegół jest niezwykle istotny, zwłaszcza mając na uwadze trwający wówczas konflikt. Jak mówią archeolodzy, odkrycie rzuca nowe światło na koniec cywilizacji etruskiej i ekspansję Imperium Rzymskiego.

Artefakty pokazują, że zarówno rodziny etruskie, jak i rzymskie, wspólnie modliły się do swoich bogów w tym sanktuarium. Jak powiedział Jacopo Tabolli z University for Foreigners in Sciena: - Podczas gdy poza sanktuarium toczyły się wojny społeczne i domowe... wewnątrz tego miejsca rodziny etruskie i rzymskie modliły się razem w pokoju. Ta możliwość napisania na nowo relacji i dialektyki między Etruskami i Rzymianami jest niesamowita. Obecnie posągi poddawane są renowacji w laboratorium, a następnie zostaną wystawione w nowym muzeum w San Casciano.