Niedawne wykopaliska na słynnym stanowisku archeologicznym w Atapuerca w hiszpańskiej prowincji Burgos odkryły szczątki osobnika należącego do archaicznego gatunku ludzkiego znanego jako homo antecessor. Gatunek ten zamieszkiwał Ziemię od 1,2 miliona do 800 tys. lat temu i jest najstarszym hominidem znalezionym w zachodnioeuropejskich zapisach kopalnych.

Najstarszy europejski hominid

Homo antecessor, co oznacza po łacinie "człowiek pionier", został po raz pierwszy odkryty w jaskini Gran Dolina w Atapuerca w 1994 roku, czyli równo 30 lat przed obecnym znaleziskiem. Został zidentyfikowany jako odrębny gatunek w 1997 roku i przez pewien czas uważano go za ostatniego wspólnego przodka dzielonego przez współczesnych ludzi i neandertalczyków. Jednak nowsze badania sugerują, że nie jest to prawdą, a homo antecessor był odgałęzieniem linii ewolucyjnej współczesnego człowieka, które rozwinęło się tuż przed rozdzieleniem się linii ludzi i neandertalczyków.

Jakie szczątki odnaleziono?

Podczas wykopalisk z 2024 roku badacze z Katalońskiego Instytutu Paleoekologii Człowieka i Ewolucji Społecznej natrafili na szczątki niezidentyfikowanego hominida. Odkryli liczne fragmenty czaszki, dwa fragmenty kości żuchwy, kilka kręgów, kość z nadgarstka oraz pojedynczy ząb siekacz.

Szczątki ostatecznie zidentyfikowano jako należące do kobiety gatunku homo antecessor, która straciła życie w wieku około 25 lat. Procedury datowania ujawniły, że kobieta żyła około 850 tys. lat temu, w okresie wczesnego plejstocenu.

Ślady homo antecessor prawdopodobnie odnaleziono także w innych miejscach Europy

Podczas wykopalisk w 1994 roku wydobyto około 170 elementów szkieletu homo antecessor, a także narzędzia kamienne, które były przez nich używane. Kolejne wykopaliska w tym miejscu odkryły dalsze narzędzia i kolejne około 70 elementów szkieletu, pochodzących od nieznanej liczby osobników, którzy zmarli lub zostali pochowani w hiszpańskiej jaskini prawie milion lat temu.

Co ciekawe, narzędzia odzyskane z wykopalisk homo antecessor w latach 90. i wczesnych 2000. odpowiadały narzędziom znalezionym na kilku innych stanowiskach archeologicznych rozsianych po całej Europie Zachodniej. Nie odzyskano jednak z tamtych miejsc żadnych skamieniałości tych hominidów, przez co brakuje pewności, czy rzeczywiście to homo antecessor był ich twórcą.

Jedyne pewne pozostałości gatunku homo antecessor odnaleziono w 1994 i 2024 w hiszpańskiej jaskini w Atapuerca. Pozostałe ślady są oceniane na prawdopodobnie wykonane przez homo antecessor dlatego, że nie są znane żadne inne gatunki człowieka żyjące na terenie Europy w tamtych czasach. Możliwe więc, że albo rzeczywiście wykonał je homo antecessor, albo są efektem działalności nieznanego nam do tej pory gatunku hominidów.