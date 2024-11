Ryszard III, władca Anglii w latach 1483-1485, zginął w bitwie pod Bosworth, mając 32 lata. Przez wieki jego postać otaczała aura kontrowersji i legend, a jego szczątki pozostawały zaginione aż do 2012 roku, kiedy to historyk Philippa Langley i jej zespół odnaleźli je pod parkingiem w Leicester. Odkrycie to wywołało niemałe poruszenie w świecie nauki, dając początek wielu projektom badawczym.

Zaawansowana technologia w służbie historii

Rekonstrukcja głosu Ryszarda III była możliwa dzięki specjalistom z Liverpool John Moores University. Wykorzystując nowoczesne technologie, zespół stworzył cyfrowy model głowy władcy, bazując na jego czaszce. W projekt zaangażowali się eksperci z różnych dziedzin, w tym lingwistyki, archeologii, psychologii sądowej oraz logopedii.

Reklama

Profesor David Crystal, wybitny lingwista specjalizujący się w XV-wiecznej wymowie angielskiej, przyznał, że nigdy nie można mieć pewności, jak dokładnie brzmiał głos Ryszarda. "To jednak najbliższa możliwa rekonstrukcja" - dodał.

Jak brzmiał prawdziwy głos Ryszarda III?

Król Ryszard III urodził się w Northampton, ale większość swojego życia spędził w Yorkshire, skąd wywodzili się jego rodzice. To właśnie tamtejsza charakterystyczna wymowa miała wpływ na jego sposób mówienia. Głos Ryszarda odtworzono z pomocą trenerki głosu Yvonne Morley-Chisholm, która przez dekadę prowadziła badania nad brzmieniem i wymową władcy. Współpracowała z aktorem Thomasem Dennisem, którego fizyczne podobieństwo do króla okazało się nieocenione.

Wideo youtube

Aby zbliżyć się do autentycznego brzmienia, Morley-Chisholm i Dennis badali listy oraz zapiski Ryszarda III, które dawały wgląd w to, jak władca pisał i wymawiał słowa. "To, jak wymawiasz słowo, jest odzwierciedlone w sposobie, w jaki je zapisujesz" - tłumaczyła trenerka. Dzięki temu mogli w pewnym stopniu przywrócić jego wymowę, uwzględniając zmiany językowe, które zaszły na przestrzeni wieków.

Ożywienie historii

Na prezentacji głosu króla w York Theatre Royal, historia ożyła na nowo. Miłośnicy historii byli pod wrażeniem, słysząc akcent, który daleko odbiegał od tradycyjnych przedstawień Ryszarda III znanych z teatru i kina. Jeden z uczestników wydarzenia powiedział później: "Północni Anglicy są znani z pozytywności, a ten akcent to odzwierciedla".