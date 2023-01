Podczas remontu kamienicy we Wrocławiu pod tynkiem odkryli wyjątkowy napis

Podczas remontu elewacji kamienicy przy ulicy Słowiańskiej 17 we Wrocławiu odkryto niezwykłą pamiątkę po przybyłych do Wrocławia pionierach: Polakach z Kresów Wschodnich. Spod tynku wyłonił się napis "Restauracja Słowianka". Budynek znajduje się niedaleko Parku Słowiańskiego, naprzeciwko Zajezdni Tramwajowej "Ołbin" MPK. O odkryciu poinformował na swoim profilu na Facebooku Beard of Breslau — wrocławski przewodnik Maciej Wlazło.

Co mieściło się na parterze wrocławskiej kamienicy?

Zakończył się remont elewacji kamienicy przy ul. Słowiańskiej 17 - vis-à-vis zajezdni tramwajowej na Ołbinie. Zniknęły rusztowania i oczom przechodniów ukazała się "RESTAURACJA LWOWIANKA". Jesienią 1947 roku zmieniła nazwę na "Corso". Restauracja III kategorii, jak informuje przewodnik po Wrocławiu z 1948 roku. Jej właścicielem był Józef Gajda. podaje Maciej Wlazło

Jak informuje zdjęcie anonsu na profilu przewodnika, w restauracji "Lwowianka", znanej następnie jako "CORSO" codziennie od 19.00 do 24.00 odbywały się dancingi. Wrocławianie miejsce to mogą kojarzyć jako Jadłodajnię Caritasu. Z kolei przed wojną była tu restauracja "Braustüb'l zum Haltesignal".

Co stanie się z napisem?

Jak widać na zdjęciach, dolna część budynku jeszcze czeka na remont. Czy jest szansa, by zachowano historyczny napis?

Oby napis zachowano! Jest ich tyle, ile kot napłakał. Cieszę się, że zachowywane są napisy z Breslau, ale te z czasów pionierskiego Wrocławia to na wagę złota! pisze Maciej Wlazło na Facebooku

Portalowi wroclaw.pl udało się skontaktować w sprawie napisu z firmą Atena&HJW, która zarządza nieruchomością. - Już właściwie kończymy remont elewacji, proszę jednak nie panikować, wstrzymamy się z zamalowaniem napisu "Restauracja Lwowianka". Zwrócimy się w tej sprawie o opinię do dolnośląskiego konserwatora zabytków - poinformowała przedstawicielka firmy Atena&HJW, która nadzoruje roboty remontowe przy Słowiańskiej 17.

