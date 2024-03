Pomieszane ślady ludzi i dinozaurów. Nowe ustalenia o odkryciu

Nowe petroglify. Badacze mówią o niezwykłym zbiorze

W podsumowaniu artykułu naukowego naukowcy podkreślili, że w trakcie badania wcześniej znanych terenów odkryto zupełnie nowe petroglify przeplatające się ze śladami dinozaurów. Eksperci podkreślają ponadto, że w wyniku rozpoznania zlokalizowano ogromną liczbę oznaczeń wskazujących na istnienie początkowo znacznie większej liczby petroglifów, które uległy zniszczeniu i przestały być czytelne.

Badacze mają przed sobą jeszcze wiele pracy. Podkreślili, że skała, na której znajdują się petroglify, ze względu na budowę i panujące na tym obszarze warunki, jest bardzo podatna na erozję. Istotne jest więc zebranie jak największej liczby informacji i dokumentacja fotograficzna badanych obszarów, zanim relikty przeszłości przestaną być widoczne. Ponadto eksperci nie znają nadal znaczenia petroglifów - choć wiadomo, że są to formy geometryczne, to nieznane jest ich przeznaczenie. Najciekawszym stwierdzeniem w nowych badaniach jest natomiast to, że rysunki przygotowywane były z pieczołowitością, która wpłynęła na to, iż nie uszkodzono żadnych śladów dinozaurów. Według badaczy taka właśnie była intencja twórców petroglifów.