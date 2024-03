Prace modernizacyjne na Starym Rynku w Słupsku poprzedzone są badaniami. Zdjęta została nawierzchnia i chodniki, ale obszar przed rozpoczęciem nowej budowy jest analizowany przez archeologów. Eksperci już jakiś czas temu donosili o znaleziskach sprzed wieków. Teraz dokonali kolejnych ciekawych odkryć.

Odkrycia archeologiczne w województwie pomorskim. Stary Rynek w Słupsku pełen śladów minionych epok

Słupsk leży w województwie pomorskim, na Pobrzeżu Koszalińskim. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1013 roku, a prawa miejskie Słupsk otrzymał w 1265 roku z rąk księcia gdańskiego Świętopełka II. Słupsk był jedną z siedzib książąt pomorskich. Jego długa i bogata historia wpłynęła na to, że ziemie te skrywają ogrom zabytków.

Archeolodzy prowadzący od jakiegoś czasu badania na Starym Rynku w Słupsku są wspomagani przez Słupskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne "Gryf". Zarówno archeolodzy, jak i wolontariusze, dokonali już szeregu ciekawych odkryć.

- Trwają wykopaliska wynikające z prawa, poprzedzające przebudowę Starego Rynku. Zanim cokolwiek się zrobi w tkance starego miasta, warto sprawdzić, co się kryje pod ziemią, bo to może zmienić świadomość, a czasem i projekt planowanej realizacji - pisał Tomasz Urbaniak, słupski historyk i regionalista na pytanie o czas trwania prac.

Kolejne fascynujące znaleziska w Słupsku. Badacze odkryli relikty z różnych czasów

Na dniach zespół archeologów odkrył bardzo ciekawy pochówek. To już drugie tego typu odkrycie na słupskim rynku. Poprzednio odkopano ciałopalny grób jamowy. To znalezisko znacznie starsze, niż odsłonięte wcześniej fundamenty średniowiecznych zabudowań. Grób ten "przesuwa historię tego miejsca przynajmniej o tysiąc, a może i parę tysięcy lat".

Tym razem natomiast badacze natrafili na grób skrzynkowy z popielnicą ze spalonymi kośćmi. To pochówek charakterystyczny dla kultury pomorskiej (około 600 lat p.n.e.). Choć wykop ukazał dość zniszczony grób, to złożone w nim ludzkie kości, jak i ceramika, przetrwały. Groby skrzynkowe składały się z prostokątnej komory i były często położone dość płytko pod ziemią po to, aby w przyszłości można było szybko dostać się do grobu, zdjąć wierzchnią płytę i dołożyć kolejną popielnicę ze szczątkami.

- Czy zanim powstało miasto, było tu cmentarzysko kultury pomorskiej? Ostatnie dni były pełne napięcia, poszukiwań i zagadek. Zespół archeologów w południowym wykopie odkrył i podjął drugi już pochówek. [...] Dwa pochówki pradziejowe w Rynku świadczą o tym, że ludzie używali tego terenu na długo, zanim pojawił się Słupsk lewobrzeżny, a miejsce to z pewnością było wyniesione względem lustra rzeki Słupi, bo dawne cmentarzyska lokowano głównie na wzniesieniach i przy ciekach wodnych - mówi na temat znalezisk Urbaniak.

Zdjęcie W Słupsku odsłoniony został grób skrzynkowy sprzed naszej ery. / Tomasz Urbaniak / Facebook

Zdjęcie Prace wykopaliskowe na Starym Rynku trwają. Odsłoniono już drugi ciekawy pochówek. / Tomasz Urbaniak / Facebook

To jednak nie wszystko.

- Ekipa Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego "Gryf" pomimo deszczu i błota nie traci czasu, ani szans na znalezienie nowych zabytków. Dziś koledzy dostarczyli kolejne zabytki: topór średniowieczny i bełt kuszy, a do tego mnóstwo innych drobiazgów - pisał niedawno Tomasz Urbaniak.

Badania archeologiczne w Słupsku. Są kolejne odkrycia w Pomorskiem

Zarówno wolontariusze ze stowarzyszenia, jak i prowadzący badania archeolodzy znaleźli dużo więcej artefaktów. Intensywnie znać daje osobie w wykopaliskach na Starym Rynku średniowiecze, ale to niejedyny okres, z którego pochodzą rozmaite zabytki. Natknięto się już także m.in. na siekierkę z epoki kamienia, wiele wiekowych monet, plomb, fragmentów ozdób, biżuterii, ceramiki. Przy wcześniejszych badaniach, przeprowadzanych kilka lat temu, także udało się odsłonić wiele ciekawych znalezisk.

Odkryto wówczas fundamenty ratusza z XX wieku oraz budynku, który istniał tam wcześniej w okolicach XVI wieku. Odsłonięto także studnię i około tysiąca monet pochodzących z całego basenu Morza Bałtyckiego. Była nawet koncepcja przykrycia części Starego Rynku szkłem, aby wyeksponować odkopane fundamenty, jednak nie zrealizowano tego zamierzenia.

Odsłaniane artefakty i szczątki zostaną poddane dokładnej analizie. Po zakończeniu badań archeologicznych sfinalizowana zostanie inwestycja dotycząca budowy nowych chodników i jezdni. Koszt rewitalizacji płyty Starego Rynku to około 20 milionów złotych, z czego 16 milionów pochodzi z dofinansowania w ramach rekompensat za budowę amerykańskiej tarczy w Redzikowie.

