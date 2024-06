Pomnik Olmeków został skradziony. Teraz wrócił do Meksyku

Niedługo po jego odkryciu przez archeologów, pomnik zniknął w tajemniczych okolicznościach. Władze Meksyku nie ustawały w staraniach, aby odnaleźć ten niezwykle ważny dla kraju symbol. Po ponad 50 latach udało się odszukać "Portal do zaświatów". Jak się okazało, złodzieje zniszczyli pomnik. Aby go przetransportować, rozbili go na 25 kawałków. Po przemycie do Stanów Zjednoczonych pomnik stał się częścią nielegalnego obrotu antykami.

W końcu Narodowy Instytut Antropologii i Historii (INAH), Biuro Doradcy Prawnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i konsulat Meksyku w Nowym Jorku odkryły, gdzie znajduje się artefakt, i rozpoczęły strategię dyplomatyczno-prawną, która we współpracy z personelem z Biura prokuratora okręgowego na Manhattanie i rządem Stanów Zjednoczonych doprowadziły do odzyskania rzeźby. Konieczne było także przeprowadzenie prac związanych z odrestaurowaniem bramy.

Każdy może zobaczyć "Portal do zaświatów". Pomnik udostępniono w muzeum

Obiekt po dotarciu w zeszłym roku do Meksyku został zbadany przez zespół specjalistów, którzy potwierdzili autentyczność dzieła i określili jego stan. Po ponad roku prac nad przywróceniem pomnikowi świetności, Narodowy Instytut Antropologii i Historii (INAH) ogłosił, że zakończono renowację "Portal Del Inframundo". Pomnik jeszcze w trakcie prowadzenia nad nim zabiegów rekonstrukcyjnych dołączył do kolekcji lokalnego muzeum. Pracę ekspertów nad "Portalem w zaświaty" można było oglądać w Regionalnym Muzeum Ludów Morelos w pałacu Cortés. Są plany, by po zakończeniu wystawy artefakt umieścić w jego pierwotnym miejscu w Chalcatzingo.

- Dzieło to ma wielkie znaczenie dla naszej koncepcji nas samych... Wyjaśnia, skąd pochodzimy i pokazuje, że jest to część dziedzictwa narodu meksykańskiego - powiedział minister spraw zagranicznych Meksyku Marcelo Ebrard.

