To szansa na zdobycie podpisu aż 14 noblistów

Odkrycie i wykorzystanie energii jądrowej do celów militarnych na zawsze pozostanie jednym z przełomowych momentów w historii ludzkości. Może nie tych najlepiej wspomnianych, ale z pewnością zmieniających świat.

Jeśli więc chcielibyście nabyć swoisty relikt z podpisami najwybitniejszych naukowców ubiegłego wieku, którzy mieli istotny wkład w tej dziedzinie, to nadarzyła się ku temu idealna okazja.

W tym tygodniu na aukcji trafi książka, która jest jedyną w swoim rodzaju szansą dla kolekcjonerów ceniących przełomowe osiągnięcia naukowe. Jest to egzemplarz książki Atomic Energy in the Coming Era (1949) Davida Dietza w twardej oprawie, podpisany przez 49 niezwykłych osób, a mianowicie najznakomitszych fizyków XX wieku.

Wśród podpisów znajduje się 14 laureatów Nobla, którym przyznano nagrodę w dziedzinie fizyki lub chemii w związku ze zrozumieniem i wykorzystaniem energii jądrowej, a także 35 innych pionierskich badaczy jądrowych, personelu wojskowego i organizatorów Projektu Manhattan.

Zdjęcie Widzieliście kiedyś tyle wybitnych umysłów w jednym miejscu? / Remarkable Rarities (RRAUCTION.com) / materiały prasowe





Einstein i Oppenheimer w jednym miejscu

Książka zawiera autografy takich sław, jak Einstein, Oppenheimer, Millikan, Bohr, Van de Graaff i kilkunastu innych, których nazwiska na zawsze pozostaną znane ze względu na ich wkład w naukę.

To niezwykłe kompendium podpisów naukowców, którzy odegrali rolę w zrozumieniu i wykorzystaniu energii jądrowej, jest dziełem jedynym w swoim rodzaju - reliktem prawdopodobnie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii.

W swojej słynnej rozprawie "The Bomb and Civilization" (Bomba i cywilizacja), opublikowanej 18 sierpnia 1945 r., Bertrand Russell zauważa przecież, że "z naukowego punktu widzenia bomba atomowa ucieleśnia połączenia geniuszu i cierpliwości równie niezwykłe jak inne w historii ludzkości".

Podkreślał, że ludzie, dzięki którym powstała bomba, w większości "byli wyrafinowani i pełni ducha publicznego" i w końcu, iż nie powinniśmy postrzegać bomby jako kary "za bezbożność w zbyt dokładnym dociekaniu w ukryte tajemnice natury".

Aukcję na żywo organizuje Remarkable Rarities (RRAUCTION.com), dom aukcyjny regularnie wystawiający na aukcjach ważne artefakty naukowe. Licytacja przedpremierowa przekroczyła już 20 000 USD i zakończy się 22 września 2023 r., a aukcja odbędzie się 23 września 2023 r. w Bostonie w stanie Massachusetts.