Przetrwała ponad tysiąc lat. Starożytną piramidę zniszczył deszcz

Zawalenie się meksykańskiej piramidy ma związek z niekorzystną pogodą, jaka w ostatnim czasie nawiedziła obszar, na którym znajduje się Strefa Archeologiczna Ihuatzio w Michoacán. Najpierw wysoka temperatura doprowadziła do powstania pęknięć, którymi następnie woda w trakcie ulewnych deszczy 29 lipca dostała się do wnętrza. Doszło do zawalenia się centralnej części południowej fasady, jak przekazał Narodowy Instytut Antropologii i Historii Meksyku (INAH). Eksperci natychmiast podjęli odpowiednie działania.

Odnotowane wcześniej na tym obszarze wysokie temperatury i wynikająca z nich susza spowodowały pęknięcia, które sprzyjały filtrowaniu wody do przedhiszpańskiego budynku. Począwszy od wczesnych godzin rannych we wtorek 30 grudnia, pracownicy Centrum INAH Michoacán udali się na miejsce dziedzictwa kulturowego, aby ocenić wyrządzone szkody. Przekazano w oświadczeniu.

Potwierdzono uszkodzenia co najmniej sześciu schodków sekcji południowej, zarówno w jej zewnętrznej ścianie płytowej, jak i w jej rdzeniu w murze porowym. Obecnie podejmowane działania będą miały szerszy zakres, niż tylko naprawa uszkodzonej części. Stosowane dawniej techniki i materiały w perspektywie czasu okazały się mieć negatywne skutki na prekolumbijską budowlę. W związku z tym interdyscyplinarny zespół podejmie próbę przeprowadzenia odpowiedniej renowacji i konserwacji.



Zdjęcie Uszkodzona fasada piramidy / Ramiro Aguayo/INAH / materiały prasowe

Przekazano także, że Narodowy Instytut Antropologii i Historii Meksyku posiada stosowne ubezpieczenie zapewniające ochronę znajdujących się pod jego opieką stref archeologicznych. Pieniądze na wszelkie prace planuje się pozyskać od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Uszkodzona piramida należała do rywali słynnych Azteków

Osada została zamieszkana w 900 r., ale czasy jej świetności przypadają na lata 1200 - 1521, kiedy była siedzibą imperium Purépecha - głównego rywala imperium Azteków. Purépechas pozostali jedną z nielicznych grup tubylczych w regionie, której Aztekowie nie zdołali podbić.

W szczytowym okresie Ihuatzio zajmowało 150 hektarów i mieściło co najmniej 84 budowle. Siedem z nich można obecnie podziwiać w parku archeologicznym. Najprawdopodobniej wszystkie piramidalne obiekty były przestrzeniami sakralnymi, być może używanymi do duchowych rytuałów i ceremonii. Niewątpliwie miały także znaczenie polityczne jako symbol potęgi i autorytetu ówczesnej kultury. Ludność z plemienia Purépecha nadal żyją w niektórych regionach stanu Michoacán w zachodnim Meksyku. Podkreślają, że w ich tradycji zniszczenie budynku był znakiem zbliżającej się zagłady.