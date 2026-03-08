Przez stulecia cywilizacja Majowie uchodziła za jedną z najlepiej zorganizowanych w prekolumbijskiej Ameryce. Miasta budowane w tamtejszym klimacie wymagały ogromnej wiedzy o środowisku. Najnowsze badania nad stanowiskiem Ucanal w północnej Gwatemali pokazują jednak zaskakujący paradoks. Mieszkańcy potrafili przez ponad tysiąc lat utrzymać czystą wodę pitną, a jednocześnie żyli w środowisku silnie skażonym rtęcią.

Miasto, które potrafiło doskonale zarządzać wodą

Przez sześć lat doktorant Jean Tremblay z Uniwersytetu w Montrealu analizował osady z trzech zbiorników wodnych w starożytnym mieście Ucanal. Badania łączyły geochemię i paleolimnologię, czyli analizę dawnych ekosystemów jeziornych. Sprawdzał ślady zanieczyszczeń biologicznych takich jak cyjanobakterie czy pozostałości fekalne, a także ślady skażeń chemicznych.

Wyniki pokazują niezwykłą skuteczność majowskiej inżynierii wodnej. Monumentalny zbiornik Aguada 2 był zasilany kanałami wypełnionymi kamieniami, które działały jak naturalny filtr. Dodatkowo zbiorniki otaczała roślinność, ograniczająca nagrzewanie wody.

Majowie wiedzieli o cyjanobakteriach i te glony są wyraźnie widoczne. Mogli radzić sobie z bakteriami, które byli w stanie zobaczyć.

Analiza osadów potwierdziła skuteczność tego systemu. W zbiornikach przez blisko półtora tysiąca lat nie rozwijały się toksyczne zakwity glonów.

Zaskakująco nowoczesna higiena miejska

Jeszcze bardziej zaskakujące okazały się wyniki dotyczące higieny. W zbiornikach przeznaczonych do picia prawie nie znaleziono śladów zanieczyszczeń fekalnych. Naukowcy podejrzewają, że mieszkańcy miasta stosowali szczelne doły na odpady umieszczone poza obszarem zasilającym zbiorniki.

Wyjątkiem był niewielki zbiornik Aguada 3 położony w skromniejszej dzielnicy. Tam osady zawierały ceramikę, odpady domowe, a nawet naruszone ludzkie pochówki. Zbiornik służył więc raczej jako miejsce odprowadzania ścieków niż źródło wody pitnej.

Czerwony pigment i niewidzialna katastrofa

Pod powierzchnią czystej wody krył się jednak poważny problem. Wszystkie zbiorniki w Ucanal zawierały ogromne ilości rtęci. Jej źródłem był cynober - intensywnie czerwony pigment używany w rytuałach, do dekoracji budowli i pokrywania ciał zmarłych.

Jego kolor przypominał krew. W kosmologii Majów krew, życie i śmierć są wszechobecne.

Deszcze zmywały pigment z budynków i stel, a rtęć przenikała do gleby oraz wody. W późnym okresie klasycznym jej stężenie w dużych zbiornikach wzrosło o ponad 300 procent. Co gorsza, zanieczyszczenie było niewidoczne.

Nie mieli sposobu, by dowiedzieć się, że jest toksyczna. Woda nie mętniała i nie zmieniała koloru.

Badania pokazują więc niezwykły paradoks starożytnej inżynierii: woda biologicznie bezpieczna, oczyszczana tak, że uczyć mogliby się dzisiejsi inżynierowie, ale chemicznie trująca. Majowie planowali, kontrolowali i dbali o swoje zasoby przez całe stulecia, ale nawet tak rozwinięta cywilizacja jeszcze nie mogła dostrzec zagrożenia, którego nie dało się zobaczyć.

