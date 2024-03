Runął most w Baltimore. Uderzył w niego statek, jest nagranie

Katastrofa w Baltimore, w Key Bridge uderzył statek Dali

Za dokładną przyczynę zawalenia się mostu podano uderzenie kontenerowca w podporę, w wyniku czego most wraz z obecnymi na nim pojazdami wpadł do rzeki Patapsco. "New York Times" informuje, że jednostka, która doprowadziła do katastrofy, pływała pod banderą Singapuru.

Matthew West, podoficer pierwszej klasy straży przybrzeżnej w Baltimore, powiedział, że był to statek towarowy Dali, który wypłynął z portu ok. 1 w nocy i zmierzał do stolicy Sri Lanki. Według Marine Traffic statek ten zbudowano w 2015 roku, miał długość 299 metrów i szerokość 48 metrów.