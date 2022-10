Rzeka Missisipi odsłoniła wrak tajemniczego statku. Archeolodzy są zdumieni

Marcin Jabłoński Historia

W wyniku ostatniej suszy w rejonie rzeki Missisipi, doszło do ogromnego spadku wód w rzece, co odsłoniło wiele skarbów przeszłości. Jednym z największych z nich jest wrak tajemniczego statku z przełomu XIX i XX wieku. Jest to wielkie odkrycie archeologiczne… ale i początek próby śledztwa, z jakim statkiem archeolodzy mają do czynienia.

Zdjęcie Jedne z największych suszy w historii Ameryki, pozwoliła odkryć prawdziwy skarb z przełomu XIX i XX wieku / Sara Cline/AP Photo / AP