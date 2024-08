Odkrycia dokonano w mieście Wettin-Löbejün ok. 40 kilometrów na północny zachód od Lipska. To pozostałości osady o powierzchni ok. 0,5 hektara. Udało się w niej odnaleźć tereny przystosowane pod rolnictwo, wielki piec do obrabiania torfu oraz ślady palisady, która miała bronić osadników.

Archeolodzy z biura ochrony zabytków administracji Saksonii-Anhalt odkryli także cmentarz przylegający do osady. W nim znajduje się aż 60 pochówków, datowanych na okres od X do XII wieku. Wszystkie szczątki z pochówków pokazują, że pochowano je w stylu obrządku chrześcijańskiego.

Z całego pochówku wyróżniał się jeden kwadratowy dół, w którym znaleziono ledwo naruszone szkielety dwóch dorosłych i dwóch dzieci. Możliwe, że stanowi rodzinny grób. Jak podają archeolodzy, "Ślady narożnych słupów i drewnianych belek świadczą o bardziej złożonej kulturze pochówku".

Archeolodzy pewni. To osada Słowian

Niemieccy archeolodzy nie mają wątpliwości, że odkryta osada była zamieszkała przez ludy słowiańskie. Tereny dzisiejszych Niemiec w średniowieczu znalazły się pod silnym naporem Słowian, którzy migrowali na nie od V do X w. n.e.

Archeolodzy nie są w stanie powiedzieć konkretnie jakie plemię słowiańskie zamieszkiwało odkrytą osadę. Wiadomo, że w tym regionie w okresie możliwego powstania osady żyły m.in. plemiona Koledziców oraz Susłowów, zaliczane do grupy Serbów łużyckich. Przez wieki byli oni germanizowani przez m.in. wpływy Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

