Nowe badania archeologiczne doprowadziły do rewolucyjnych wniosków dotyczących dramatycznego oblężenia Masady, legendarnej twierdzy, która była ostatnim punktem oporu żydowskich rebeliantów przeciwko Imperium Rzymskim w powstaniu z lat 66-73 n.e.

Dotychczas historycy uznawali, że miało tam miejsce długotrwałe oblężenie trwające nawet do dwóch lat. Najnowsze badania wskazują jednak, że sprawni Rzymianie zakończyli je w ciągu kilku tygodni.

Do tej pory nie przykładano zbyt dużej uwagi do rzymskiej strony oblężenia

Gdy weźmie się pod uwagę konstrukcje rzymskich inżynierów wojskowych, które doprowadziły do pokonania żydowskiej obrony - ogromną rampę i mur otaczający całe podnóże Góry Masada - wydawałoby się, że jest to zadanie niemożliwe do wykonania w zaledwie kilka tygodni. Skrupulatne badania naukowców doprowadziły jednak do wniosku, że rzymscy inżynierowie uwinęli się z tym niezwykle sprawnie.

Badania opublikowane w "Journal of Roman Archaeology" były prowadzone przez zespół specjalistów pod kierownictwem Hai Ashkenaziego. Naukowcy w swojej pracy wykorzystali szereg nowoczesnych narzędzi, w tym fotogrametrię 3D oraz analizę GIS.

Oblężenie Masady, które miało miejsce w 73 roku n.e., zakończyło pierwsze powstanie żydowskie przeciwko Rzymowi. Dramatyczna historia tego, jak dotychczas sądzono, wieloletniego oblężenia, zakończona masowym odebraniem sobie życia przez obrońców od dawna stanowi ważny zapis w historii Izraela. Chociaż sama twierdza była dokładnie badana przez lata, to rzymski "system oblężniczy", który ją otaczał, nie przyciągał dotąd tak dużej uwagi archeologów - aż do teraz.

Rzymianie w zaledwie kilka tygodni zbudowali mur wokół twierdzy

Badacze w swojej pracy postanowili zgłębić taktyki, które Rzymianie wykorzystali do zdobycia twierdzy. Skupiono się przede wszystkim na rzymskim murze zwanym circumvallatio, który zbudowano wokół Masady. Miał on na celu odpierać żydowskie kontrataki i próby przerwania oblężenia, choć miał też gigantyczne znaczenie psychologiczne, pokazując oblężonym, że mierzą się z pełnią potęgi Rzymu.

Naukowcom udało się dokładnie zmierzyć długość muru, rozstrzygając tym samym długoletni spór. Okazało się, że circumvallatio miało długość dokładnie 6,3 kilometra, wliczając w to mury obozów wojskowych.

Najciekawsze jest jednak inne, wprost rewolucyjne odkrycie. Według zespołu Ashkenaziego Rzymianie zbudowali cały ten "system oblężniczy", w tym mur i sporych rozmiarów bazy, w około dwa tygodnie. Całe oblężenie, od początku do końca, prawdopodobnie trwało natomiast od czterech do dziewięciu tygodni - czyli znacznie krócej niż wieloletnia walka, którą wcześniej sobie wyobrażano.

Swoimi odkryciami zespół zdobył sporo ciekawego materiału, jednak niektóre odwieczne dyskusje wciąż pozostają otwarte. Na przykład to, czy Rzymianie faktycznie ukończyli swoją słynną rampę oblężniczą i w jaki sposób ostatecznie zdobyli Masadę. Możliwe jednak, że dzięki ponownemu rozpaleni tematu w środowisku naukowym niedługo poznamy odpowiedzi i na te pytania.