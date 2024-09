Konserwatorzy pracujący w Persepolis, najbardziej ikonicznym starożytnym miejscu Iranu, prowadzą trudną walkę z nietypowym przeciwnikiem - małymi, ale uporczywymi porostami, które niszczą antyczne perskie zabytki.

Walka, która rozpoczęła się lata temu, ma na celu powstrzymanie zagrożenia dla integralności struktur i misternych rzeźb na tym obiekcie. Porosty, organizmy rosnące na powierzchniach takich jak kamień z czasem powoli je degradują, więc gdyby nie starania konserwatorów, to prawdopodobnie niedługo niewiele pozostałoby z tego słynnego miasta.

Porosty destrukcyjnie wpływają na kamień

Jak mówią pracujący na miejscu konserwatorzy - jeśli nie będą walczyć z porostami, to organizmy te mogą w ciągu 50 do 100 lat zmienić te starożytne artefakty w kupkę pyłu. Charakterystyczne czerwone ślady, które pozostawiają, są widoczne już na bardzo wielu elementach Persepolis.

Zdaniem lichenologa Mohammada Sohrabiego - industrializacja jest głównym procesem, który napędza powstawanie porostów w ostatnich latach. Poza tym do ważnych czynników należą także kwaśne deszcze oraz pustynny klimat. Porosty są w stanie rozpuszczać minerały i wnikają w kamień nawet na ponad 1,5 centymetra.

Aby je unieszkodliwić konserwatorzy wykorzystują głównie substancje chemiczne o działaniu zbliżonym do antybiotyków, które po tygodniu na tyle osłabiają porosty, że można usunąć je za pomocą odkurzacza. Poza tym wykorzystywane są także lasery.

Persepolis to jeden z największych zabytków Iranu

Zbudowane w VI wieku p.n.e. przez króla Persji Dariusza I, Persepolis przetrwało zniszczenia, grabieże, trzęsienia ziemi, pożary i surowe warunki atmosferyczne, ale niestety może nie przetrwać walki z porostami, które już dość mocno nadszarpnęły stan miasta, gdyż utracono już część misternych zdobień pokrywających budynki.

Wracając jednak do historii - Persepolis zostało znacznie rozbudowane przez Kserksesa, w czasach panowania dynastii Achemenidów była to ceremonialna stolica państwa perskiego. W 330 r. p.n.e. miasto zostało zdobyte przez Aleksandra Wielkiego, który pokazowo spalił pałac Dariusza i Kserksesa, by pomścić spalenie greckich świątyń przez Persów. Od 1979 roku Persepolis wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Jak mówi Alireza Asgari Chaverdi, dyrektor obiektu, znajdującego się około 70 kilometrów od miasta Sziraz - Persepolis to swoiste muzeum na świeżym powietrzu. Dokumentuje ono 25 wieków życia na Bliskim Wschodzie. Jest to fundament irańskiej historii, kultury i społeczeństwa.

