Spędził w ziemi 1000 lat. Odkryli niezwykły piktyjski pierścień

Odkrycie jest tym bardziej niezwykłe, że pierścienie Piktów, które udało nam się wcześniej znaleźć, pochodziły w większości z celowo zakopanych skarbów, tymczasem tutaj pojedynczy pierścionek czekał na podłodze domu, który został uznany za mało znaczący, stąd zostawiony na sam koniec badań.

Ujawnia tajemnice Piktów

W tym miejscu warto wyjaśnić krótko, że Piktowie byli starożytnym ludem zamieszkującym tereny współczesnej wschodniej i północno-wschodniej Szkocji, o których wiadomo naprawdę niewiele poza tym, że ich wojownicy mieli zwyczaj malować i pokrywać swoje ciała tatuażami. Jak podaje strona Uniwersytetu w Aberdeen, dostępne źródła dokumentalne są ograniczone i często budzą kontrowersje, wszystkie ślady tej ludności zniknęły z zapisów pisanych w IX wieku naszej ery, a wszelkie pisemne przekazy autorstwa samych Piktów zaginęły.

Pierścień obecnie poddawany jest analizie w Narodowym Muzeum Szkocji, po której powinniśmy dowiedzieć się o nim więcej. I jak wyjaśnia Susan O’Connor, szefowa grantów w Historic Environment Scotland, chociaż materiały użyte do wykonania pierścienia nie mają obecnie wielkiej wartości finansowej, to ma on trudną do oszacowania wartość historyczną, ze względu na to, co mówi o życiu i społeczeństwie Piktów.

To ogromne przeżycie wydobyć artefakt, wiedząc, że prawdopodobnie jesteś pierwszą osobą, która go widzi od 1000-1500 lat. To prawdziwa zagadka - kto był jego właścicielem, do czego go używał i jak został zgubiony podsumowuje dumny odkrywca.

