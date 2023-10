Pompeje stopniowo odkrywają swoje tajemnice

Wykopaliska archeologiczne w Pompejach trwają. Kilka tygodni temu odkryty został fresk przedstawiający martwą naturę i coś, co do złudzenia przypomina kawałek pizzy. W tym samym domu archeolodzy odkryli napisy na ścianach, które dzięki temu, że najpierw zostały wyryte, a później pomalowane na czerwono, zachowały się do dzisiaj. Odkrycie jest wynikiem prowadzenia nowych wykopalisk mających na celu ochronę domów oraz sklepów wzdłuż Via di Nola.

