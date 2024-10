W hiszpańskiej miejscowości Guareña znajduje się jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury ziemnej z epoki brązu - Casas del Turuñuelo. Ten monumentalny obiekt datowany na V wiek p.n.e. został szczegółowo zbadany przez archeologów, którzy odkryli, że Tartessyjczycy wykorzystywali techniki budowlane, idealnie dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych.

Główne prace wykopaliskowe prowadzone były przez naukowców m.in. z Uniwersytetów w Helsinkach i Murcji. Badacze, kierowani przez Esther Rodríguez Gonzales i Sebastiana Celestino Péreza, rozpoczęli swoje badania już w 2014 roku, a ich wyniki opublikowano na łamach prestiżowego czasopisma "Scientific Reports".

Zaawansowane techniki budowlane starożytnej kultury

Jak się okazuje, Tartessyjczycy stworzyli konstrukcje z wykorzystaniem materiałów dostępnych lokalnie, co minimalizowało potrzebę transportu na duże odległości, jednocześnie dbając o środowisko.

Jednym z kluczowych elementów ich architektury było stosowanie suszonej na słońcu cegły (adobe) oraz sprasowanej ziemi. Materiały pochodzące z lokalnych źródeł, pozwalały na tworzenie trwałych i odpornych na zmienne warunki klimatyczne budowli.

Dodatkowo zdaniem badaczy Tartessyjczycy nie tylko stosowali zaawansowane jak na swoje czasy techniki budowlane, ale także wykazali się zaskakującą umiejętnością koordynacji własnej pracy i gromadzenia materiałów. Budowę musieli tam nadzorować doświadczeni rzemieślnicy, którzy zapewniali wykonywanie prac zgodnie ze sztuką.

Kim byli Tartessyjczycy?

Kultura Tartessyjczyków, wyłoniła się w IX wieku p.n.e. na południowo-zachodnich terenach Półwyspu Iberyjskiego. Okolica ta była jednym z najważniejszych ośrodków handlowych i politycznych epoki. Tartessos, portowe miasto, którego nazwa przetrwała w starożytnych greckich i fenickich zapisach, słynęło z bogactw mineralnych, a także z zaawansowanej technologii metalurgicznej, zwłaszcza z produkcji ozdobnych przedmiotów z brązu.

Duży wpływ na lokalną kulturę mieli Fenicjanie, z którymi Tartessyjczycy utrzymywali intensywne kontakty handlowe. Przykładem tego jest m.in. tartessyjska religia, której bogowie bardzo przypominali tych fenickich.

Mimo swojej potęgi, kultura Tartessyjczyków nagle zniknęła z kart historii około V wieku p.n.e. Przyczyny tego zjawiska pozostają do dziś przedmiotem dyskusji wśród historyków. Niektórzy badacze sugerują, że mogło dojść do zmian środowiskowych, lub w przebiegu szlaków handlowych, które osłabiły gospodarkę Tartessos. Inni przypuszczają, że cywilizacja mogła zostać wchłonięta przez rosnącą potęgę Kartaginy lub wcielona do Imperium Rzymskiego.