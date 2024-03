Statek Dali zniszczył most w Baltimore. Już wcześniej miał problemy

Francis Scott Key Bridge w Baltimore w amerykańskim stanie Maryland zawalił się do rzeki Patapsco 26 marca 2024 roku. Do katastrofy doszło, gdy w filar stalowego mostu kratownicowego uderzył statek Dali.

Są wstępne wyniki śledztwa ws. zawalenia się Key Bridge. Wcześniej pojawiały się teorie zarówno wskazujące na błąd załogi statku, zamach terrorystyczny, jak i wypadek w wyniku problemów technicznych kontenerowca.



Statek Dali, który uderzył w most w Baltimore, zgłaszał problemy

Z powodu uderzenia statku w most ucierpiało według biegłych ok. 20 osób. Akcja ratunkowa była prowadzona wczoraj do późnych godzin, nocne poszukiwania uznano jednak za niebezpieczne ze względu na warunki i wstrzymano działania. Dziś rano podjęto decyzję o zawieszeniu akcji ratunkowej dotyczącej pozostałych sześciu zaginionych osób. Uznano je za zmarłe, poszukiwania będą dotyczyć odnalezienia ich ciał.

Śledztwo jest prowadzone wielotorowo. Między innymi straż przybrzeżna bada zagrożenie ze strony ewentualnych substancji niebezpiecznych. Jak wynika z informacji pozyskanych przez CNN, straż sprawdza uszkodzone kontenery. Na statku miały bowiem znajdować się potencjalnie niebezpieczne materiały. Zespół sprawdza, czy jakiekolwiek substancje przewożone na Dali mogą teraz stanowić zagrożenie dla człowieka.

W wyniku śledztwa wykazano też, że statek Dali przed katastrofą zgłaszał problemy i informował o możliwej kolizji. Dzięki temu zamknięto most tuż przed zderzeniem, wiele pojazdów zostało zatrzymanych przez wjazdem na Kay Bridge - w przeciwnym wypadku ofiar mogło być dużo więcej. Co ciekawe, wypadek w Baltimore to nie pierwsza niebezpieczna sytuacja z udziałem wspomnianego kontenerowca.