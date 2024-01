Straty nie do odzyskania

Joel Boomgarden zauważa, że mężczyzna zrobił nielegalne wykopaliska pod jednym z petroglifów, prawdopodobnie uznając go za znak miejsca skarbu. Archeolog podejrzewa, że "wykopaliska" mogły zakłócić dowody archeologiczne, które pomogłyby lepiej zidentyfikować pełną historię ludzkości w regionie.

Co więcej, Boomgarden z przerażeniem stwierdził, że dziura powstała dosłownie na tzw. "prehistorycznym śmietniku" czyli swoistym składowisku zachowanych pozostałości ludzkiej działalności jak porzucone materiały, ekskrementy czy ceramika. Takie miejsca to dosłownie kopalnia wiedzy nt. zwyczajów i działalności historycznej człowieka.

Wszystko to jednak jest teraz zagrożone w miejscu, gdzie prowadzono nielegalne wykopaliska. Prócz samych zniszczeń otoczenia w wyniku użycia narzędzi, według archeologa prawdopodobnie doszło do mocnego naruszenia warstw osadowych. To zaś utrudni możliwe badania archeologiczne, które mogłyby wyjawić dodatkową wiedzę nt. kultury Indian Pueblo.

- To, co zrobił ten mężczyzna, to wykopanie dziury prosto przez "prehistoryczny śmietnik" i zakłócenie osadów, tak że nie są już rozwarstwione, nie są już uporządkowane. Wszystkie informacje są teraz jakby wyrwane z kontekstu. Złożenie ich z powrotem jest prawie niemożliwe - stwierdził Boomgarden w rozmowie z portalem KSL.

Skarby Indian Pueblo

Indianie Pueblo byli jednym z plemion północnoamerykańskich, którzy osiedlali się na terenie współczesnych stanów Utah, Arizona i Nowy Meksyk. Nazwa Pueblo wzięła się z języka hiszpańskiego, oznaczając "wioskę". Gdy bowiem pierwsi hiszpańscy kolonizatorzy przybywali na tereny południowo-zachodniej Ameryki Północnej, znajdowali prawdziwe osady, należące do Indian.

Kultura Pueblo charakteryzuje się właśnie pokaźnymi budowlami z piaskowca łączonego z zaprawą glinianą. Niektóre z nich miały nawet kilka pięter. Indianie Pueblo charakteryzowali się także pokojowym nastawieniem. Do dziś też przedstawiciele Indian Pueblo zachowują swoje religijne uroczystości przodków.