Został on znaleziony podczas szeroko zakrojonych wykopalisk prowadzonych przez Norweski Instytut Badań Dziedzictwa Kulturowego (NIKU) na zlecenie władz miejskich Tønsbergu. Prace te są częścią modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i doprowadziły już do odkrycia fragmentów średniowiecznego miasta. Wcześniejsze badania ujawniły z kolei pozostałości domów, ulic, drewnianych konstrukcji i ślady pożarów, które wiele mówią o funkcjonowaniu tego miejsca jako ośrodka miejskiego średniowiecznej Norwegii.

Rzadki średniowieczny pierścień odkryty w Tønsbergu

A teraz naukowcy mają okazję rozszerzyć swoją wiedzę, a wszystko za sprawą najnowszego znaleziska, czyli złotego pierścionka z niebieskim klejnotem, który zachował się w idealnym stanie. Co jest o tyle zaskakujące, że jak przyznaje Linda Åsheim, która dokonała odkrycia, ten wyjątkowy element biżuterii czekał dosłownie na wyciągnięcie ręki, zaledwie 7 cm pod powierzchnią obecnej ulicy.

Rzadkie znalezisko archeologiczne w Tonsbergu. Złoty pierścień sprzed ponad 800 lat NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) domena publiczna

Średniowieczny artefakt o niezwykłej symbolice

Pierścień składa się z owalnego niebieskiego kamienia osadzonego w misternie wykonanej złotej obrączce, otoczonego cienkimi drucikami ze złota skręconymi w spirale (technika złotnicza znana jako filigran) i małymi kuleczkami (tzw. granulacja). Jak zaznaczają naukowcy, choć kamień jest prawdopodobnie barwionym szkłem, a nie szafirem, w średniowieczu oba materiały uchodziły za niezwykle cenne.

Niebieskie kamienie, zarówno naturalne, jak i ich imitacje, symbolizowały boską moc i miały pomagać osobie noszącej zachować czystość i schładzać "wewnętrzne ciepło". Nie bez znaczenia jest też sam kształt pierścienia, bo nieprzerwany okrąg również uchodził za silny symbol ochronny, który miał chronić przed wszelkim złem. Wiedza ta w połączeniu z niewielkim rozmiarem ozdoby pozwala przypuszczać, że należała ona do zamożnej kobiety wysokiego stanu.

Bogactwo, władza i pozycja społeczna

Analiza stratygraficzna umieściła znalezisko w okresie średniowiecza, bo chociaż warstwa gleby, z której wydobyty został pierścionek, nie może być bezpośrednio datowana, próbka świerkowej gałązki z warstwy powyżej już tak. Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić jej pochodzenie na lata 1167-1269, co sugeruje, że pierścień został zgubiony lub złożony w ziemi przed tym okresem lub w jego trakcie.

Według ekspertów znalezisko to należy do wyjątkowo rzadkich, bo spośród około 220 złotych pierścieni zarejestrowanych w norweskiej krajowej bazie zabytków, jedynie 63 pochodzą ze średniowiecza, a w Tønsbergu od ok. 15 lat nie znaleziono żadnego.

Skarb jest wyjątkowy również dlatego, że pod względem stylistycznym łączy wpływy z różnych epok i regionów, tj. spiralne motywy nawiązują do wzorów znanych ze Skandynawii i Anglii z IX-XI wieku, natomiast techniki filigranu i granulacji wywodzą się z tradycji złotniczych Bizancjum i kręgu karolińskiego.

Potwierdza to teorię, że Tønsberg - położony u podnóża potężnego królewskiego kompleksu zamkowego Tunsberghus na Slottsfjellet - był ważnym średniowiecznym ośrodkiem, który przez lata zamieszkiwało i odwiedzało wiele ważnych osobistości, w tym członków rodziny królewskiej i duchowieństwa.

