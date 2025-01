Dlatego istnienie tego gigantycznego dinozaura zostało potwierdzone dopiero niedawno, a wszystko za sprawą szczęścia i mozolnej drobiazgowej pracy detektywistycznej. Do niedawna sądziliśmy, że z nalotów ocalały jedynie ilustracje kości, kilka fotografii i notatki Ernsta Stromera von Reichenbacha.

Jakie więc było zdziwienie paleontologa Maximiliana Kellermanna z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, kiedy odkrył dodatkowe archiwalne zdjęcia skamieniałości z 1914 roku - fotografie przedstawiały części czaszki, kręgosłupa i tylnych nóg, co ujawniło coś niespodziewanego.

To, co zobaczyliśmy na historycznych zdjęciach, zaskoczyło nas wszystkich. Skamieniałość egipskiego dinozaura różni się znacząco od późniejszych odkryć Carcharodontosaurusa w Maroku

To zupełnie nowy gatunek. I to jaki!

Okazało się, że von Reichenbach błędnie zaklasyfikował dinozaura jako przedstawiciela rodzaju Carcharodontosaurus - grupy masywnych mięsożernych stworzeń, które żyły w Afryce Północnej około 99-94 mln lat temu. Na podstawie nowych szczegółów zespół badawczy ustalił, że ma do czynienia z zupełnie nowym, wcześniej nieznanym gatunkiem drapieżnego dinozaura i nazwał go Tameryraptor markgrafi. Ten nowo zidentyfikowany drapieżny gatunek dinozaura zamieszkiwał Afrykę Północną ok. 95 milionów lat temu, w okresie kredy.