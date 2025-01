W Polsce odbywają się obecnie różne inwestycje, których częścią są długie tunele. Dla przykładu w Małopolsce trwają przygotowania do uruchomienia wielkiej maszyny, która wydrąży blisko 4-kilometrowy odcinek dla konstrukcji, w której mają jeździć pociągi. Innym ciekawym tunelem jest ten będący częścią trasy S19 .

Trasa S19 jest dużą inwestycją. W ten sposób powstanie droga o długości kilkuset kilometrów. Na jednym z jej odcinków znajdzie się tunel drogowy o długości przekraczającej 2 kilometry. Patrząc się na obecny stan tego projektu na myśl przychodzi jedno. To sceny z filmów z cyklu Gwiezdne Wojny .

Rzeczywiście tak jest. Plac budowy wygląda futurystycznie i skojarzenia z Gwiezdnymi Wojnami są tu jak najbardziej na miejscu. Odwiert odbywa się na odcinku Rzeszów Południe – Babica . Docelowo będzie to tunel drogowy o długości 2,2 kilometra , a więc jeden z najdłuższych tego typu w Polsce.

Drążenie tunelu odbywa się z wykorzystaniem wielkiej maszyny TBM o nazwie Karpatka . Prace nad pierwszym odcinkiem rozpoczęły się 11 lipca 2024 r. Do października udało się wywiercić ponad 120 metrów pierwszej nawy. Tunel ma składać się z dwóch naw (każda po dwa pasy ruchu) i będą one połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz pasem awaryjnym.

Inwestycja nie jest prosta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w zeszłym roku stwierdziła, że wydrążenie jednej nawy (z racji trudnych warunków) ma potrwać około 9 miesięcy. Potem dojdzie do obrócenia maszyny TBM (co ma potrwać kilka miesięcy!) i zacznie się wiercenie w przeciwnym kierunku.

Droga ekspresowa S19 to ogromna inwestycja

S19 to droga ekspresowa będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który połączy litewską Kłajpedę z Salonikami w Grecji. Będzie to trasa transportowa biegnąca wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej.