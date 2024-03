To największy masowy grób w Europie. 1000 ciał... na razie!

To nie II wojna, to znacznie wcześniej

I jeśli to faktycznie z tego okresu pochodzą groby, to ciał może być znacznie więcej, bo jak wyjaśnia cytowana już Melanie Langbein z wydziału ochrony dziedzictwa kulturowego, Langbein epidemia lat 1632-1633 była gorsza niż poprzednie z powodu skutków wojny trzydziestoletniej, czyli serii konfliktów toczonych przez kraje europejskie w latach 1618-1648.

Julian Decker, którego firma In Terra Veritas prowadzi wykopaliska, powiedział natomiast CNN, że był zaskoczony odkryciem, bo nic nie wskazywało na to, że na tym polu znajdowały się pochówki. Co więcej, kiedy odkryto pierwsze szczątki, spodziewali się prędzej, że może chodzić o naloty bombowe podczas II wojny światowej.

Osobiście spodziewam się, że będzie ich co najmniej 2000, co oznacza, że będzie to największy masowy grób w Europie mówi.