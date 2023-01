To tu przez 2000 lat składano ofiary. Archeolodzy odkryli starożytne centrum rytualne

Odkrycia dokonali archeolodzy Museum of London Archaeology w miejscowości w Overstone koło Northampton.

Znaleźli oni ślady kilku obiektów wskazujących, że mają do czynienia z miejscem kultu, którego początki sięgają ok. 2000-1500 lat p.n.e.

W nich znaleźli pozostałości kultury różnych ludów, zamieszkujących te ziemie przez 2000 lat od czasów lokalnych ludów epoki brązu, aż do starożytnych Rzymian.

Odkryte na miejscu artefakty jak m.in. urny, wskazują, że dla wszystkich kultur było to ważne miejsce rytuałów, gdzie składano ofiary w kosztownościach.



Miejsce kultu od epoki brązu do starożytnego Rzymu

Angielscy archeolodzy znaleźli dawne miejsce kultów podczas prac mających zbadać teren przed budową osiedla mieszkaniowego. To co udało im się odkopać, to tak naprawdę cały kompleks budynków i infrastruktury, rozbudowywanej na przestrzeni 2000 tysięcy lat.



Zdjęcie Angielscy archeolodzy pracują w Overstone już od 2019 roku. Ich nowe odkrycie dodaje do historii miejsca informacje o starożytnych Rzymianach / Museum of London Archaeology (MOLA)

Najstarszymi znaleziskami są kurhany z epoki brązu, mogące mieć nawet 4000-3500 lat. W nich znajdowało się pięć pustych urn pogrzebowych. Badacze zwracają uwagę na zadziwiający brak ludzkich szczątków.

Fakt, że żadne ludzkie szczątki nie zostały umieszczone w obrębie kurhanu, sugeruje, że mógł on mieć bardziej symboliczne niż funkcjonalne zastosowanie Simon Markus z Museum of London Archaeology w rozmowie dla BBC

Archeolodzy zakładają, że wybranie tego miejsce do odprawiania rytuałów mogło mieć miejsce jeszcze wcześniej i na bazie skojarzeń zostało rozbudowane do całego kompleksu. Z epoki brązu znaleziono także 2000-letnie zbiorniki na wodę. Na ich dnie odkryto kwiaty wierzby, pestki, łupiny orzecha włoskiego skórzany but.

Zdjęcie Skorupka orzecha znaleziona w zbiorniku / Museum of London Archaeology (MOLA)

Jednak prawdziwym ewenementem było wykopanie w tym miejscu kamiennej budowli, wybudowanej przez Rzymian, która mogła tam powstać na samym początku podbojów wysp brytyjskich po 43 r. n.e. Ozdobiona miała być w misterne malowidła. Według archeologów prawdopodobnie służyła za świątynie.

Oznaczałoby to, że starożytni Rzymianie przejęli zwyczaj kultu tego miejsca, dokładając się do jego rozwoju. Tym samym archeolodzy znaleźli miejsce mogące obrazować zwyczaj lokalnego modyfikowania zwyczajów różnych kultur.



Nie jedyne wielkie znalezisko w okolicy

Archeolodzy z Museum of London Archaeology zdając sobie sprawę z wagi odkrycia, rozpoczęli kolejne badania terenu, próbując znaleźć inne możliwe budowle kompleksu. Niemniej zdają się oni mieć niesamowite szczęście w regionie Northampton.



Na początku grudnia zeszłego roku dosłownie po drugiej stronie miasta znaleźli bogato ozdobiony złoty naszyjnik z czasów wczesnego średniowiecza. Okazał się nie tylko najbogatszym tego typu znaleziskiem w Anglii, ale także możliwym kluczem do zmiany obrazu historii.

Dalsze badania w miejscowości Overstone mogą sprawić, że miejsce rytuałów kilku kultur okaże się tak samo istotnym znaleziskiem.