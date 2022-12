Archeolodzy z Museum of London Archeology znaleźli skarb podczas prac we wsi Harpole w hrabstwie Northamptonshire pod patronatem firmy budowlanej Vista Group.

Museum of London Archeology znaleźli skarb podczas prac we wsi Harpole w hrabstwie Northamptonshire pod patronatem firmy budowlanej Vista Group. Dostrzegając błyszczący kształt w ziemi, wydobyli złoty naszyjnik z motywem krzyża, który jest znaleziskiem jedynym w swoim rodzaju.

Składa się z 30 koralików, wykonanych ze złota, rubinów, kamieni półszlachetnych, a nawet... rzymskich monet.

Złoty naszyjnik to tylko jedno odkrycie z bogatego pochówku. Całość nazwano skarbem Harpole i może zmienić postrzeganie statusu kobiet we wczesnośredniowiecznej Anglii.

Zdjęcie Archeolodzy znaleźli niezwyły skarb dzięki blaskom widocznym z ziemi / Museum of London Archaeology (MOLA) / materiały prasowe

1300-letni skarb częścią średniowiecznego pochówku

Archeolodzy z Museum of London Archeology pracowali we wsi Harpole od kwietnia tego roku. Odkrycia dokonano tak naprawdę w ostatnich dniach 10-tygodniowych prac. Było to jednak idealne zwieńczenie wcześniejszego wysiłku archeologów.

Dostrzegając błyszczącą materię w ziemi, wiedzieli, że znaleźli coś wyjątkowego. Ich podejrzenia potwierdziły się, gdy zobaczyli bogato zdobiony złoty naszyjnik. Już na pierwszy rzut oka widzieli, że to znalezisko jedyne w swoim rodzaju. Rzadko kiedy spotyka się nawet złote naszyjniki z tak dużymi zdobieniami.



Zdjęcie Jak podają archeolodzy naszyjnik składa się z 30 koralików. Pełny fragment przedstawia jego ogromne bogactwo. Prócz złota, rubinów, kamieni półszlachetnych i szkła składa się on także ze starożytnych rzymskich monet / Museum of London Archaeology (MOLA)

To znalezisko jest naprawdę odkryciem, które można dokonać raz na całe życie - to coś, o czym czytasz w podręcznikach, a nie spodziewasz się zobaczyć w ziemi przed tobą Simon Mortimer, konsultant ds. archeologii w firmie RPS Group w rozmowie dla jej biura prasowego

Po pierwszych analizach odkryto, że naszyjnik jest najbogatszym tego typu znaleziskiem w Anglii. Był on częścią większego pochówku kobiety, który według wstępnych ustaleń zmarła w 630-670 roku. Przy jej ciele prócz naszyjnika archeolodzy znaleźli także dwa zdobione garnki i płytkie miedziane naczynie. Po prześwietleniach grobu odkryli jeszcze ukryty krzyż z odlanymi ze srebra wizualizacjami ludzkich twarzy.

Zdjęcie Mistyczne wizualizacje twarzy z ukrytego krzyża stanowią dla archeologów zagadkę, po co ktoś tworzyłby je w taki sposób / Museum of London Archaeology (MOLA)

Angielscy archeolodzy wiedzą już, że mają do czynienia z wielkim odkryciem. Rozpoczyna ono jednak kolejne badania, które mogą zmienić postrzeganie historii Anglii.

Najbogatszy naszyjnik zmieni postrzeganie historii?

Archeolodzy uważają, że znaleziony złoty naszyjnik i pochówek mogą dać nowy obraz historii Anglii we wczesnym średniowieczu. Przede wszystkim mowa tu o tym, jak te tereny przeszły z wiary pogańskiej na chrześcijaństwo. Archeolodzy zauważają, że złoty naszyjnik z motywem krzyża jest niejako ogniwem między dwoma wierzeniami.

Pochówek ludzi z mnóstwem złota to pogańskie pojęcie, ale tu mamy oczywiście mocno zakorzenione w ikonografii chrześcijańskiej, więc to jest ten okres dość szybkich zmian Simon Mortimer, w rozmowie dla biura prasowego RPS Group

Szczególnie interesująca jest tu postać samej kobiety. Jej bogaty pochówek i zdobiony naszyjnik wskazują, że musiała być niezwykle potężną kobietą. Według miejsca pochówku i jego ustalonego czasu musiała żyć w Mercji, jednym z królestw średniowiecznej Anglii. Archeolodzy zakładają, że musiała w nim odgrywać ważną rolę, mogąc być wysoko postawioną zakonnicą, przywódczynią ruchu religijnego czy nawet... władczynią.

Na razie muszą jeszcze potwierdzić swoje podejrzenia. Jednak złoty naszyjnik już jest uważany za być może jedno z ważniejszych odkryć archeologicznych w Anglii.

Skala bogactwa [naszyjnika] zmieni nasz pogląd na historię wczesnego średniowiecza tego terenu Simon Mortimer, w rozmowie dla biura prasowego RPS Group