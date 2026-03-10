To wyłoniło się spod ziemi. Archeolodzy byli pod wrażeniem odkrycia
Podczas regularnych wykopalisk na wyspie Celebes w Indonezji, miejscowi archeolodzy odkopali ogromny megalit. Teraz badacze ogłaszają, że ich odkrycie może pochodzić sprzed około 1000 lat, stanowiąc dowód rozwoju niezwykle zaawansowanej cywilizacji.
Niezwykły megalit odkryty w Indonezji
Celebes słynie z wyjątkowych i niezwykłych kolekcji megalitycznych budowli, wyróżniających się w Azji Południowo-Wschodniej. Powszechnie kojarzone są ze społeczeństwami z okresu neolitu i epoki brązu. Nowe odkrycie tylko potwierdza ich unikatowość.
Archeologom udało się je odkopać w dawnej wiosce górniczej Dongi-Dongi w regencji Poso, obszarze znanym z bogatej koncentracji prehistorycznych pozostałości megalitycznych. Stanowi rzeźbiony kamień, który według wstępnych analiz może mieć nawet więcej niż 1000 lat. Według archeologa Iksama Djorimiego który przewodniczył wykopaliskom, megalit stanowi najprawdopodobniej pomnik i został stworzony przez jedną z późniejszych kultur neolitycznych regionu.
Ślady przeszłości
Nowo odkryty megalit w Dongi-Dongi składa się z dużego głazu z rzeźbami przypominającymi ludzkie twarze. Podobne rzeźbione kamienie odnotowano wcześniej w pobliskiej dolinie Nap, co sugeruje możliwe powiązania kulturowe między stanowiskami archeologicznymi w całym regionie.
Wiele z tych budowli znajduje się w dolinach Behoa i Bada, położonych na południe od miejsca niedawnego odkrycia. Te doliny znane są z dużych kamiennych posągów i cylindrycznych kamiennych pojemników zwanych kalamba. W nich relikty mają często nawet 2000 lat.
Elementy te jednak nie występują zazwyczaj dalej na północ. Badacze twierdzą nawet, że wiek zabytków wydaje się różnić w zależności od regionu geograficznego. Megality wydają się coraz młodsze, w miarę jak stanowiska archeologiczne rozciągają się coraz bardziej na północ od doliny Behoa. Pokazuje to migracje ludności w dawnych czasach na tej egzotycznej wyspie.
Naukowcy mają nadzieję, że dalsze badania kamienia dostarczą dodatkowych informacji na temat rozwoju tradycji megalitycznych środkowego Celebesu oraz społeczności, które stworzyły je przed wiekami.